"Con Maria anche in vacanza. Lavora h24, non ho più retto i ritmi". Parla l'ex autrice Vanessa

Chi segue Maria De Filippi dagli inizi certamente ricorda Vanessa Collini, prima tra i protagonisti di Amici, nel '93 - quando il programma era un talk show fra ragazzi - e poi nelle redazioni di Uomini e Donne, C'è posta per te, Temptation Island. Autrice storica e tra le sue più fidate collaboratrici, nel 2020 si è dimessa dalla Fascino per dedicare più tempo alla famiglia.

Vanessa racconta quegli anni nel libro "Figli di Maria" e a TvBlog commenta quanto scritto: "Nel rapporto con Maria non c'è veleno e quindi è impossibile trovarne. Certo, avrei potuto puntare su scoop, indiscrezioni e gossip per vendere una copia in più. Ma non sono fatta così". Dietro alla sua decisione di lasciare nessun motivo economico, ma una scelta di vita: "Maria lavora 7 giorni su 7, circa 12 ore al giorno. Per un periodo ho tenuto quel ritmo anche io - spiega - Per dire: mi sono sposata il 2 settembre 2020, di mercoledì. Il giorno prima ho lavorato fino alle 18 e il giorno dopo alle 11 ero in ufficio perché si registravano due puntate di Uomini e donne. Non me lo chiese Maria, è che io sono fatta così. A un certo punto, dopo essermi divertita lavorando a cose che per me sono fighe, mi sono resa conto che avevo poco curato la famiglia. E allora mi sono detta: 'Ora voglio rallentare'". Maria De Filippi è rimasta abbastanza scossa, racconta ancora: "Non ha fatto i salti di gioria. Ha compreso che il problema non era economico. Semplicemente non riuscivo più a conciliare tutto".

Il rapporto con Maria De Filippi andava oltre il lavoro: "Con Maria ci siamo trovate: è nato un gruppo che sta bene insieme, sia a lavoro, sia a mangiare una pizza la sera. In vacanza per me Maria era un'amica, il giorno dopo a lavoro era il mio capo". E come capo era molto esigente, tanto da meritarsi il soprannome 'Belva': "Maria è un grande lavoratrice, una persona molto generosa, ma è un datore di lavoro molto esigente - fa sapere Vanessa - Io ho fatto parte del ristretto cerchio di persone di cui si circonda e ne ho beneficiato, ma quando le cose non vanno bene o vengono gestiste come non piace a lei può capitare di ricevere telefonate in cui ti urla contro: 'Che cavolo state facendo?'. Belva mi sembrava un nome divertente, come la Belva umana del film di Fantozzi".

Pubblicare questo libro non è stato semplice, molte case editrici le chiedevano una lettera di accompagnamento di Maria De Filippi. Lettera mai chiesta da Vanessa, che ha però avvisato la conduttrice: "È stata ovviamente informata. Le ho comunicato che il libro, un omaggio, un ringraziamento per tutto quello che con e grazie a lei sono riuscita a fare nella mia vita lavorativa e personale, era in pubblicazione. Non mi ha detto niente, spesso capita che non risponda, quindi va bene così".