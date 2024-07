Mentana resta al TgLa7, le sue parole (dopo la lite con Gruber): "Potremo sbagliare, ma mai tradiremo l'impegno"

Enrico Mentana resta a La7 fino al 2026. L'annuncio è arrivato questa mattina, giovedì 4 luglio, durante la presentazione dei palinsesti della prossima stagione, ed è stato il proprietario della rete Urbano Cairo a farlo: "Enrico resta con noi altri due anni e poi chissà. Lui è un vero pilastro con il suo tg di grande qualità e le sue maratone, che ha alimentato un genere apprezzatissimo".

Una dimostrazione di stima che metterebbe definitivamente fine alla polemica sollevata a maggio da Lilli Gruber, che accusò il collega di "incontinenza" visto i frequenti ritardi con cui le dava la linea. Mentana minacciò di andarsene, ma a quanto pare gli animi si sarebbero placati.

Il direttore del TgLa7, su Instagram, ha confermato le parole di Cairo: "Dopo un confronto come sempre franco con l'editore Urbano Cairo ho accettato l'offerta di restare alla guida del TgLa7 fino a tutto il 2026. In questa fare convulsa e difficile sulla scena italiana e internazionale penso sia giusto continuare il lavoro svolto in piena libertà da ormai 14 anni - si legge nel post - La sfida sarà ancor di più quella di un giornalismo libero, intransigente sui grandi principi, ma senza steccati, e contro tutte le censure, faziosità, prevaricazioni, allarmismi strumentali e partiti presi che intossicano il nostro sistema politico e mediatico. Grazie a chi scegliendo il nostro tg ci ha resi forti e anche per questo più liberi". Infine la frecciatina, anche se soft: "Magari potremo sbagliare, ma mai tradiremo l'impegno di non nascondere o alterare le notizie che meritano di essere date".