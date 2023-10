Monteleone attacca Selvaggia Lucarelli e il corso di giornalismo: "Chi non sa fare una cosa la insegna agli altri"

Antonino Monteleone attacca Selvaggia Lucarelli in un video pubblicato sui social. Prima di raccontare cosa è accaduto, però, occorre fare una premessa. Spiegare cos'è il cherry picking, primo argomento che Lucarelli tratterà nel suo corso online di giornalismo. Letteralmente significa "raccolta di ciliege", che giornalisticamente parlando può tradursi in "scelta delle informazioni". Chi fa cherry picking, dunque, invece di raccogliere tutte le informazioni di un caso ne raccoglie soltanto alcune, quelle più funzionali alla storia che vuole raccontare, quasi sempre per lanciare scoop o notizie sensazionalistiche.

Tornando all'attacco di Monteleone, questo nasce dopo che la giornalista ha consigliato ai suoi futuri corsisti di ascoltare il podcast "Anime Nere", sulla strage di Erba, che parte dall'assunto della colpevolezza di Rosa Bazzi e Olindo Romano, condannati per aver ucciso Raffaella Castagna, il figlio Youssef di 2 anni, sua nonna Paola Galli e la vicina di casa Valeria Cherubini. Sentenza ribaltata in tv dall'inchiesta di Monteleone, a Le Iene, che invece sostiene la loro innocenza. Selvaggia Lucarelli non ha mai nominato Monteleone, ma sentendosi chiamato in causa ha risposto in un video: "La prima questione è sorprendente. Selvaggia Lucarelli fa un corso di giornalismo, ma questa è l'epoca in cui tutti fanno tutto, uno vale uno, va bene così. Il tema è che lei si cimenta in una storia, la strage di Erba, sulla quale la invito e stimolo un po' gli iscritti al suo corso di giornalismo. Invito Selvaggia Lucarelli a un confronto pubblico. Online, di persona, in tv, scelga lei. Sulla tv del Fatto Quotidiano, a La7, sulla Rai, a Mediaset, a Le Iene, quando vuole, un confronto pubblico sui temi che riguardano la strage di Erba, perché è vero che esiste il cherry picking, ma io non sono sicuro che siamo noi a farlo".

L'inviato ha replicato duramente: "Quando si parla di cherry picking non si considera il fatto che da un cesto di ciliege io butto via quelle marce e scelgo le ciliegine che contengono le notizie che per 17 anni non sono state comunicate all'opinione pubblica. E non ripeto le stesse balle che invece tutti conoscono e che hanno consentito la cristallizzazione di vere e proprie bufale e leggende metropolitane che riguardano la strage di Erba. Questo dovrebbe fare il giornalismo - ha incalzato Monteleone - ma siccome spesso chi una cosa non la sa fare bene ha il tempo per insegnarla agli altri, io dico così: cara Selvaggia, aggiungi del valore al tuo meraviglioso e sold out corso di giornalismo e facciamo un dibattito pubblico. Confrontiamo anche il livello di conoscenza di questa storia. Il mio patrimonio informativo (sottolineando molto bene quel 'mio', ndr) e il tuo patrimonio informativo. Facciamolo dove, come e quando decidi tu, e io parteciperò con la mia modestissima conoscenza del caso. Certo, poi Selvaggia Lucarelli mi consiglia di ascoltare Anime Nere, ma ci sono dei falsi sensazionali all'interno di quel racconto sui quali non vale la pena perdere tempo più di tanto". La conclusione è tronfia: "Sfido chiunque, però, sul tema strage di Erba, a un confronto pubblico con il sottoscritto. Buon corso di giornalismo con Selvaggia Lucarelli".