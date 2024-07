Morgan, la Rai sospende il programma: "Nessun contratto"

Anche la Rai prende una posizione netta nel caso Morgan. In seguito alla vicenda giudiziaria che coinvolge l'artista - portata alle cronache soltanto oggi, a quattro anni dalla denuncia- l'azienda prende le distanze e precisa che non esiste nessun contratto in essere con Marco Castoldi.

Era stato lo stesso cantautore - accusato di stalking e diffamazione da Angelica Schiatti, compagna di Calcutta - a parlare di un suo programma su Rai 3 previsto nella prossima stagione televisiva, ma da viale Mazzini fanno chiarezza: "In riferimento alle polemiche sulla vicenda giudiziaria che coinvolge Morgan, Rai precisa che al momento non ha in essere nessun contratto con l'artista. Era stato annunciato un progetto che non è stato perfezionato. Anche in considerazione di questo - si legge ancora nella nota - non era prevista la sua presenza alla presentazione dei Palinsesti il prossimo 19 luglio a Napoli".

Secondo il comunicato Rai, dunque, il programma di Morgan non sarebbe mai stato confermato e a maggior ragione adesso prenderà mai forma. Un annuncio - che in molti chiedevano a gran voce sui social - arrivato poco dopo quello di Warner Music Italy, che ha rescisso il contratto con il cantautore. Nel frattempo è tanta la solidarietà nei confronti di Angelica Schiatti, da parte di colleghi ma non solo: da Tommaso Paradiso e Levante, fino ad Aurora Ramazzotti, tutti chiedono che la giustizia faccia velocemente il suo corso.