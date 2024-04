È morta Paola Gassman, le parole del fratello Alessandro: "Eri la più saggia di tutti noi"

È morta l'attrice Paola Gassman. Figlia di Vittorio Gassman e Nora Ricci, moglie di Ugo Pagliai, ha dedicato tutta la sua vita al teatro, a eccezione di alcune apparizioni televisive in commedie e sceneggiati. Malata da tempo, aveva 78 anni. Ad annunciare la scomparsa è stato il marito, l'attore Ugo Pagliai, con cui ha condiviso per lungo tempo la passione per il teatro, insieme ai figli Simona e Tommaso. Era la sorellastra di Vittoria Gassman, Alessandro Gassmann e Jacopo Gassman.

Su Twitter suo fratello Alessandro Gassman la omaggia con parole piene di affetto: "Ciao sorella mia. Sei sempre stata la più saggia di tutti noi, la più rassicurante, la più equilibrata e simpatica. Ti vorrò per sempre bene, come tutti quelli che ti hanno conosciuta". La morte di Paola Gassman colpisce profondamente il mondo del teatro ma anche del cinema, dove con il suo cognome era comunque di casa.

Ciao sorella mia. Sei sempre

stata la più saggia di tutti noi, la più rassicurante , la più equilibrata e simpatica. Ti vorrò per sempre bene, come tutti quelli che ti hanno conosciuta. 🌸 pic.twitter.com/nFuWmxXHyC — Alessandro Gassmann 🌳 (@GassmanGassmann) April 10, 2024

Diretta dal padre Vittorio

Paola Gassman è stata diretta anche dal padre Vittorio in commedie come "Cesare o nessuno", "Fa male il teatro" e "Bugie sincere". Ha recitato con registi quali Luigi Squarzina, Massimo Castri, Mauro Bolognini, Silvano Piccardi, Marco Sciaccaluga e Pierantonio Maccarinelli. Negli ultimi anni con Ugo Pagliai si è dedicata anche alla poesia e a tutti quei brani che si legano alla memoria e al repertorio. Nel 2007 Paola Gassman ha pubblicato l'autobiografia "Una grande famiglia dietro le spalle".