È morto Gigio Morra, attore di Un Posto al Sole e Imma Tataranni

È morto all'età di 78 anni Gigio Morra, noto attore napoletano protagonista di decine di film e serie tv di successo, tra cui Un posto al sole - dove a partire dal 2017 ha interpretato Peppino Canfora - Imma Tataranni e I Bastardi di Pizzofalcone. Morra studiò con Eduardo De Filippo e nella sua lunga carriera ha recitato in film d'autore diretti da Nanni Moretti (Sogni d'oro, Il Sol dell'avvenire), Marco Bellocchio (Marcia trionfale, Bella addormentata), Mario Martone (Qui rido io), Matteo Garrone (Pinocchio).

L'annuncio della scomparsa è stato dato su Facebook dalla moglie dell'artista, Lucia Mandarini: "Il mio amore mi ha lasciato. Era un uomo dolce gentile e un grande attore. Mi ha lasciato nella più grande disperazione. Ti amerò per sempre". Centinaia i messaggi di cordoglio sui social da parte di colleghi e del pubblico. Tra i ricordi più commossi quello di Marco D'Amore, che lo aveva fortemente voluto nel suo film Napoli Magica: ""Oggi nel cielo degli artisti c'è una stella in più, ma quanto dolore e quante lacrime in terra Gigio mio. Che ti sia lieve il volo, noi saremo qui a raccontare le tue gesta! Ti voglio tanto bene per sempre".

Nato nel 1945, Morra si è diplomato all'Accademia d'arte drammatica di Napoli nel 1966. Nella sua carriera c'è tanto teatro. Con De Filippo ha lavorato per 10 anni, dal 1970 al 1980. Risale al 1976 l'esordio al cinema (Marcia trionfale di Bellocchio), ma è negli anni 2000 che è diventato noto al grande pubblico. Nel 1992 ha vinto il premio Idi.