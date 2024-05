"9-1-1" e "9-1-1 Lone Star", stasera in tv i finali di stagione: le anticipazioni

Dopo aver appassionato i telespettatori per molte domeniche, oggi, 26 maggio 2024, a partire dalle 21.25 su Rai 2, le serie televisive "9-1-1" e "9-1-1 Lone Star" approdano ai rispettivi finali di stagione (la quinta stagione della prima, la terza della seconda). Bobby e la squadra 118 e il Capitano Strand e la 126 sono occupati per risolvere una serie di complesse emergenti.

"9-1-1" e "9-1-1 Lone Star": i finali di stagione

La serata di Rai 2 si apre alle 21.00 con il diciottesimo e ultimo episodio della quinta stagione di "9-1-1". In questo appuntamento la squadra 118 salva un guru del benessere bloccato su una scogliera, dopo che i suoi seguaci si rivoltano contro di lui a causa del fatto che metteva droghe nelle loro bevande. Un altro salvataggio avviene in un salone di parrucchieri: una donna - scopriremo - aveva larve di mosca nella parte posteriore della testa, dovuti alla scelta della parrucchiera di usare i capelli dei defunti. Clive e Toni rivelano che si stanno per sposare, ma quando Toni chiede di ospitare la cerimonia nel loro cortile Karen si infuria, per poi accettare dopo le dovute riflessioni. Buck si rende conto di non essere felice nella sua relazione con Taylor e la lascia. Eddie e Bobby hanno un importante confronto. Toni trasforma il suo matrimonio in una sorpresa per il rinnovo dei voti per Hen e Karen. Bobby sorprende Athena con biglietti per una crociera per la luna di miele che non hanno mai avuto. Nel cast di "9-1-1": Angela Bassett, Peter Krause, Jennifer Hewitt, Oliver Stark.

A seguire, dalle 21.50 circa, va in onda il diciottesimo e ultimo episodio della terza stagione di "9-1-1 Lone Star", spin-off ambientato in Texas, di "9-1-1". Nel finale di stagione, quando Judd rimane intrappolato sotto un edificio crollato, il 126 risponde al suo salvataggio: il capitano Strand e la squadra si preparano a prestargli soccorso. Owen riceve potenziali cattive notizie dal suo oncologo, che fanno riaffiorare i suoi ricordi dell'11 settembre. Nel frattempo, TK e Carlos si fidanzano, ma anche Tommy e Julius prendono importanti decisioni sul loro futuro. Nel cast di "9-1-1 Lone Star": Rob Lowe, Gina Torres, Ronen Rubinstein, Sierra Aylina McClain, Jim Parrack.

Dove vedere "9-1-1" e "9-1-1 Lone Star" in tv e in streaming (26 maggio)

Le ultime puntata stagionali di "9-1-1" e "9-1-1 Lone Star" vanno in onda domenica 26 maggio a partire dalle 21.00 su Rai 2. Gli episodi delle serie tv sono visibili anche - in diretta streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.

