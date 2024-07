Storica trasmissione Rai "dovrà sloggiare". Esisteva da 54 anni: cosa sta accadendo

È una delle trasmissioni sportive più amate di sempre. In onda sulle rete Rai dal 27 settembre 1970, adesso "deve sloggiare". A scriverlo è Dagospia, riferendosi a 90° minuto, il programma condotto nel corso delle sue numerose edizioni da diversi presentatori, tra cui Paolo Valenti, Gian Piero Galeazzi, Franco Lauro, Marco Mazzocchi e Paola Ferrari. Un programma di successo sui campionati italiano di calcio di Serie A e di Serie B, inevitabilmente ridimensionato dalla frammentazione del calendario calcistico e dalla diffusione delle pay TV.

Cosa cambia ora

Dalla prossima stagione, però, arriva una novità. Il programma - con al timone Paola Ferrari - esce dal palinsesto domenicale e si "frammenta" in due giorni feriali. Le immagini dei match di Serie A, infatti, verranno diffuse all’interno di due altri slot. Il sabato sera (alleore 23) e il lunedì (a mezzanotte), mentre per quanto riguarda la domenica verrà utilizzata la Domenica Sportiva. Questa, dunque, la decisione della Rai riportata dal sito di Roberto D'Agotino, che scrive: "Il programma vittima della Serie A in formato spezzatino (e della decisione della Rai di non comprare più i diritti)".

