A Tu Si Que Vales l'ingresso trionfale di Luciana Littizzetto: "Sono venuta al posto di Belen"

Luciana Littizzetto non ha certo bisogno di presentazioni, né tantomeno di essere accompagnata al centro della scena, perché protagonista lo è da sempre, ma a Tu Si Que Vales è accaduto tutto ciò, e questo l'ha resa di fatto la regina indiscussa della prima puntata del programma condotto da Alessio Sakara, Giulia Stabile e Martin Castrogiovanni. La notizia dell'ingresso della comica nella giuria della trasmissione di Canale 5 era nota da parecchi mesi, ma nessuno si aspettava un'accoglienza così bella ed emozionante, con tanto di video a ricordare i suoi successi e pensieri su temi di grande rilevanza. Tra un filmato e un applauso, non sono mancate battute ironiche sul palco da parte dell'attrice, in particolare nei confronti di Rudy Zerbi e sull'assenza di Belen Rodriguez.

Cosa è successo

Dopo il suo addio alla Rai, Luciana Littizzetto un po' ci mancava. Mancava il suo umorismo e il suo entusiasmo. Ma adesso è pronta a rifarsi e a farsi sentire a Tu Si Que vales, e lo fa dopo il suo ingresso trionfale a inizio serata ed essere stata accompagnata sottobraccio da Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni, lì per sostenerla e introdurla a dovere in questa nuova esperienza. Prima di sedersi al suo posto, quello che lo scorso anno era di Teo Mammucari, entra con il sorriso applaudendo tutti, un modo garbato per salutare l'intero pubblico e i giurati, uniti in un fragoroso applauso rivolto a lei, che li ringrazia unendo le sue mani e gridando: "Grazie, grazie!".

"Che figata essere qua, non so se sono in grado", prosegue la comica con una sincerità e una felicità tali da emergere da ogni gesto e dal tono di voce. "Tutti questi mostri della televisione davanti a me: Gerry è praticamente lo spirito guida di mia madre! Se c'è Scotti in TV e io la chiamo, lei mi dice: 'Aspetta che c'è Gerry!', come se fosse suo figlio. Maria è la mostra del cuore, Sabrina è la gnocca più gnocca d'Italia, e Rudy, che non si capisce perché tu sia qui!". Il giudice preso in causa sta al gioco: "Non lo so nemmeno io". La Littizzetto aggiunge: "E infatti noi dobbiamo smezzarci quello che rimane! Sono venuta al posto di Belen!", dice l'attrice suscitando grasse risate tra i giudici e Sabrina Ferilli, la presidentessa.