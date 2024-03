"Due importanti volti Rai pronti a seguire Fazio al Nove. Occhi puntati su Fiorello": l'indiscrezione bomba

Ci sarebbe aria di fermento in Rai. Due volti di punta di viale Mazzini sarebbero infatti pronti a lasciare mamma Rai per approdare sul Nove. Tutto succederebbe per merito, o colpa, di Fabio Fazio e dei suoi strepitosi risultati con Che tempo che fa. Fazio, rivela Dagospia, avrebbe "convinto gli americani di Warner Bros-Discovery, pieni di soldi, a investire per dare un respiro più ampio e ambizioso al canale". E sarebbe proprio Fazio l'incaricato a reclutare conduttori Rai per portarli al Nove. E tra chi sceglierebbe? Tra tutti "quei conduttori Rai che rischiano di finire nella Cayenna con l’arrivo del destrissimo Giampaolo Rossi come amministratore delegato".

I primi che secondo il magazine sarebbero interessati a "scavallare" sarebbero Sigfrido Ranucci con il suo "Report" e Serena Bortone. "I due andrebbero a fare compagnia a Crozza e Fazio in una riedizione patinata della Rai3 che fu. Ma gli editori americani sognano il grande colpo: Fiorello". Chissà se i "tanti dollari della Discovery-Warner Bros" convinceranno lo showman al passaggio andando così a sfidare, definitivamente, la Rai.