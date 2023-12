Adriano Celentano annuncia il ritorno in tv: "Ho pronto un programma"

Adriano Celentano ha pronto un nuovo programma tv: l'annuncio è arrivato a sorpresa durante Domenica In. Il cantante è intervenuto in collegamento per salutare Vincenzo Mollica, e ha rivelato di avere sul tavolo un nuovo progetto: "Tutto è pronto ormai, mancano solo pochi giorni".

"Non è ancora chiaro su quale rete andrà in onda, devo decidere", ha aggiunto Celentano, "Se non sarà la Rai, sarà La7". Mediaset è quindi esclusa: del resto l'artista manca dagli schermi tv dal 2019, ovvero dalla controversa esperienza della serie animata Adrian su Canale 5. "Comunque quello che conta è che le puntate sono davvero forti. Poi anche se nessuno le vede, l'importante è che ci siano. Un giorno la gente le vedrà senza il bisogno di un televisore", ha concluso senza aggiungere ulteriori particolari.