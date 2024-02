Affari Tuoi, la concorrente si commuove e racconta: "Un anno fa ho toccato il fondo". La reazione di Amadeus

È stata una puntata diversa dalle solite quella di Affari Tuoi in onda sabato 17 febbraio 2024, segnata com'è stata dall'emozione della concorrente Anna proveniente da Udine, Friuli Venezia Giulia, che ha coinvolto i telespettatori e lo stesso Amadeus con il racconto di una sua difficile esperienza: "Non sono abituata a ricevere aiuto e purtroppo nemmeno a chiederlo", ha detto a un certo punto bloccando il gioco, "un anno fa ho toccato il fondo".

La donna era accompagnata dalla sorella. Dopo l'apertura di una serie di pacchi, è arrivata la proposta di cambio pacco proposto dal dottore. A quel punto, davanti alla necessità di decidere se accettare o meno, Anna si è aperta commuovendosi fino alle lacrime: "Io non voglio sbilanciarmi su aiuto o non aiuto, non sono abituata a ricevere aiuto e purtroppo nemmeno a chiederlo", ha esordito. Poi il racconto: "Vi racconto un'altra cosa: un anno fa io il fondo lo avevo già toccato, però mi sembrava di essere in salita. Poi c'è stato un giorno che mi sono alzata, sono andata a fare le mie commissioni ed ho iniziato a piangere. Io normalmente non cambio, sono quella che regge il peso, io non mostro la debolezza, io tengo duro, quel giorno non riuscivo a fermarmi. Sono andata al centro di salute mentale e ringrazio le persone meravigliose che sono lì dentro".

In silenzio il pubblico e lo stesso Amadeus che ha lasciato che la concorrente proseguisse: "Mi sentivo una sciocca, pensavo ci fossero persone che stavano peggio di me e mi chiedevo perché non riuscissi a reagire. Mi chiedevo cosa avessi di sbagliato e ho capito che non ho niente di sbagliato, devo solo capirmi. Questo voglio dire: se c'è bisogno chiedete aiuto. Ora io non so se il dottore voglia aiutarmi, ma io di impulso sono andata là, ho cercato aiuto e mi sono salvata. Ok, rifiuto, ringrazio e andiamo avanti ancora un po'". Il conduttore a quel punto ha ripreso il gioco comprensibilmente emozionato.

Alla fine Anna ha scelto di non cambiare pacco: "Lo capiremo strada facendo se era giusto cambiare o meno", ha detto Amadeus. Forte l'empatia che la storia della donna ha suscitato nel pubblico presente e tra gli utenti che sui social le hanno mandato un corale abbraccio virtuale.

