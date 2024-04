"Se vinco ti porto in Cina": la gaffe della concorrente di Affari tuoi e la dura replica dello spettatore (che ringrazia Amadeus)

Puntata movimentata quella di Affari tuoi andata in onda venerdì 26 aprile 2024, segnata da un botta e risposta tra la concorrente Anna che ha partecipato al gioco di Rai 1 con la sorella Agnese, e Thanat Pagliani, un regista thailandese spesso presente come spettatore del pubblico in studio che poco dopo la messa in onda della puntata ha commentato seccamente l'accaduto.

Lo scambio di battute è arrivato quando le due sono rimaste con due pacchi, uno con 5 e l'altro con 30mila euro. Il dottore ha proposto loro uno scambio, ma niente da fare. È stato allora che Thanat Pagliani ha espresso il proprio pensiero sul fatto che nel loro pacco ci fossero 5 euro. "Se ci sono 30mila euro ti porto in Cina", ha allora replicato Anna, subito bloccata da Amadeus: "Ma cosa ci va a fare in Cina? Lui è thailandese! Portalo in Thailandia!" ha affermato tra gli applausi e il sorriso dello spettatore. Alla fine davvero nel loro pacco c'erano solo 5 euro, scoperta davanti alla quale le due sorelle si sono mostrate deluse lasciando lo studio prima del tempo.

"Grazie Amadeus che ricordi a tutti gli spettatori che sono thailandese. Su ciò che mi ha detto la signora no comment", ha scritto su X Pagliani. E in una storia Instagram: "In questa signora vedo tanta ignoranza e tanto razzismo. Non fa certo piacere ricevere insulti razzisti sulla Rai davanti a milioni di spettatori", ha aggiunto. E postando il momento in cui le due hanno lasciato sbrigativamente lo studio: "Dopo quella battuta infelice sulla Cina non mi aspettavo di certo la reazione di una persona educata e composta", ha scritto ancora lo spettatore, supportato dai telespettatori che, come lui, non sono rimasti indifferenti al gesto e alle parole delle concorrenti.



