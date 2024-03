Affari tuoi, Gianmarco e il compagno Alessio si raccontano: "Stiamo insieme da due anni. Questi soldi sono un paracadute"

È stata una puntata speciale quella di Affari tuoi andata in onda ieri sabato 30 marzo, seguitissima da un pubblico che si è riversato su X per commentare con entusiasmo la prima presenza di una coppia omosessuale nel quiz di Rai 1 condotto da Amadeus e per tifare per lei. Gianmarco, che viene dalla Sardegna, ha giocato insieme al compagno Alessio, al suo fianco da due anni. 28 anni il primo, 31 il secondo, i due hanno raccontato di avere tanti progetti da realizzare e hanno giocato fino in fondo una partita segnata da tanti colpi di scena.

Il Dottore inizialmente ha offerto loro 38 mila euro, ma, nonostante abbiano ammesso che quel denaro effettivamente avrebbe fatto loro comodo, hanno sottolineato di voler andare avanti e di voler giocare fino alla fine: "Siamo giovani e abbiamo tanti progetti insieme", il commento. I due hanno però accettato di cambiare il loro pacco numero 12 con il numero 11, motivo legato alla data di nascita sia della nonna di Gianmarco, Antonina, che di uno zio, nato l'11 dicembre, a cui lui era molto legato.

Dopo aver aperto quasi tutti pacchi blu, Gianmarco e Alessio si sono trovati davanti ad un bivio: accettare l'offerta del Dottore oppure fare di nuovo cambio pacco. "La cosa che mi farebbe più male è dire non ho provato. Mi merito un po' di fortuna nella vita" ha allora ammesso Gianmarco che così, rifiutando per tre volte 38mila euro e 60 mila euro, alla fine ha scelto insieme al compagno di accettare i 30mila euro offerti dal Dottore perché "questi soldi sono un paracadute" ha affermato: "Sono molto tentato di andare avanti ma ci sono le spese, l'affitto da pagare". L'amara sorpresa sul finale: nel loro pacco, infatti, c'erano 75mila euro. Al di là della vincita, gli utenti di X hanno commentato con entusiasmo tutta la puntata per esprimere la gioia di vedere una coppia tanto innamorata e affiatata: "Stasera #AffariTuoi è più bello del solito", ha scritto qualcuno.

Come lo spieghi a chi non guarda questo programma #affarituoi pic.twitter.com/dZwDJWxgka — gåia con la å (@ashcoltami) March 30, 2024

Coppia gay che si bacia in prima serata su Rai 1 di sabato santo.



In Rai e al governo stasera scoppiano fegati.



Buona Pasqua a tuttə gli omofobi.#affarituoi pic.twitter.com/tF15jnSQqA — Luca Caputa (@luca_caputa) March 30, 2024

Stasera #AffariTuoi è più bello del solito



Alla faccia degli omofobi pic.twitter.com/Gm2FNtrae9 —  🏳️‍🌈 FabioDaddyNuovoProfilo®️  (@FabioCarraro10) March 30, 2024

Ama è talmente potente che sbatte una coppia omosessuale alle ore 20.45 su rai1.

Amo tutto questo #affarituoi pic.twitter.com/P6OMqfACYF — Jessica (@Jessica4stanca) March 30, 2024

