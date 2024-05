Affari Tuoi, Nicola al posto del padre morto: "Fece il provino prima di andarsene, doveva esserci lui qui"

Non è stata una partita fortunata ma sicuramente emozionante quella di ieri sera, mercoledì 29 maggio, ad Affari Tuoi. Nicola, concorrente della Campania, ha giocato insieme a sua moglie Anna, prendendo il posto del papà. Era stato il padre, infatti, a fare il provino per il programma prima di morire.

Dopo una serie di pacchi rossi chiamati, il dottore gli ha offerto 24 mila euro ma lui li ha rifiutati. Poco dopo è arrivata l'offerta del cambio. "Non ho numeri preferiti, credo nei valori della famiglia e forse qui doveva esserci un'altra persona" ha detto Nicola, raccontando commosso: "Tanti anni fa mio padre fece il provino, prima che venisse a mancare, poi il telefono non ha mai pià squillato. Quando sono stato chiamato lo dissi a mia madre e il primo pensiero è andato a lui. Era un faro, il nostro riferimento. Dietro a ogni faro però c'è quell'angolo di buio e soltanto quando la luce si spegne quell'angolo si accende e scopri persone, come mia madre, che è una roccia. Lei mi ha detto di venire qui, mi ha detto che mi avrebbe visto al posto di papà". Parole toccanti che hanno emozionato tutti, Amadeus, il pubblico in studio e certamente anche gli spettatori a casa.

Nicola non ha cambiato il pacco e ha continuato la sua partita, arrivando all'ultima offerta da 20 mila euro. In gioco ce ne erano ancora 300 mila: "Già è un vantaggio essere qui, voglio ragionare - ha detto alla moglie - Non è forse la partita che ci aspettavamo, però se prendiamo un blu sale di poco la cifra. I soldi hanno un valore, non voglio tornare a casa a mani vuote. Con 20 mila euro ci andiamo a fare il safari. Non è molto, ma diamogli valore". Nonostante la moglie volesse andare fino in fondo, Nicola ha deciso di accettare l'offerta del dottore di 20 mila euro. Nel pacco, però, ne aveva 300 mila.