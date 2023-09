La regia blocca Affari Tuoi per l'esilarante imprevisto di un concorrente, Amadeus: "C'hai la panza de fori"

La puntata di Affari Tuoi che è andata in onda ieri sera, mercoledì 27 settembre, è stata particolarmente divertente. Un fuorionda, che però non è stato tagliato dalla registrazione, ha bloccato per alcuni minuti lo svolgimento della puntata. Mentre Amadeus stava parlando la regia, tramite gli altoparlanti, gli chiedere di fermarsi un attimo, poi l'assistente di studio entra nell'inquadratura delle telecamere e si sente che pronuncia, rivolgendosi a un signore seduto tra il pubblico: "C'hai la panza de fori". Amadeus incredulo si mette a ridere e aggiunge "Ma ci rendiamo conto cosa succede ad Affari Tuoi. Si vede la pancia de fori", scatenando le risate del pubblico e anche del signore che aveva la camicia un po' troppo stretta sul girovita.

Amadeus vedendo che il signore, a cui poi ha chiesto il nome, l'aveva presa a ridere gli si avvicina e inizia a parlarci ironizzando su quanto era appena successo: "Stai sereno adesso, stai tranquillo, non è che ti devi fare tutta la puntata dritto così. Se dovesse cedere il bottone della camicia, l’unica che può essere preoccupata è la signora che si trova di fronte. Se le parte un bottone, parte un proiettile". Il conduttore ha poi consigliato a Enrico di fare cambio di posto con la signora che si trovava di fianco a lui così che in caso di 'proiettile' nessuno sarebbe rimasto 'ferito'. "Non taglio niente! Vedrete tutto questo", dice poi Amadeus a favore di telecamere e la promessa è stata mantenuta.