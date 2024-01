Affari tuoi - Speciale Lotteria Italia 2024: estrazione, anticipazioni e ospiti

Arriva puntuale, come per ogni giorno dell'Epifania, la Lotteria Italia. Anche stavolta, oggi, 6 gennaio 2024, dalle 20.35 su Rai 1, Amadeus è il padrone di casa dell'estrazione più attesa dell'anno: "Affari tuoi - Speciale Lotteria Italia 2024" prevede ospiti, giochi, divertimento ed oroscopo. Chi sarà il fortunatissimo vincitore di 5 milioni di euro?

Affari tuoi - Speciale Lotteria Italia 2024: ospiti e anticipazioni

Oggi, 6 gennaio, va in diretta su Rai 1 in diretta "Affari Tuoi – Speciale Lotteria Italia", condotto da Amadeus. La serata è dedicata alla Lotteria Italia, con la rivelazione dei biglietti vincenti dei premi di prima categoria dell'estrazione finale, tra cui il primo premio da 5 milioni di euro. Al Teatro delle Vittorie, ospiti come Maria Chiara Giannetta, Francesco Paolantoni, Lillo, Stefano Accorsi, Sergio Friscia, Benedetta Porcaroli, Iva Zanicchi, Pietro Castellitto e Paolo Fox si uniscono alla eccezionale serata.

Quest'anno, "Affari Tuoi" annuncerà i biglietti vincenti della Lotteria Italia. La puntata sarà divisa in due parti, con una partita classica del game show, dove giocherà il concorrente della regione fortunata, e la successiva dedicata al gioco legato alla Lotteria. I Vip di cui sopra saranno in studio per rispondere a domande sulle regioni italiane - prodotti culinari tipici, detti popolari, avvenimenti storici - e decretare i fortunati vincitori. La classifica finale stabilirà l'ordine di assegnazione dei premi di prima categoria, incluso il primo premio da 5 milioni di euro.

Dopo sei anni consecutivi di collaborazione con "I Soliti Ignoti", la Lotteria Italia sarà dunque affiancata da "Affari Tuoi" nel 2024. La Lotteria Italia è da sempre un evento atteso in Italia. In questa edizione, in collaborazione con "Affari Tuoi", offrirà nuove sorprese. Con oltre 2.300 puntate, "Affari Tuoi" è uno dei giochi a premi più amati della televisione italiana. Dopo sei anni di interruzione, la trasmissione è tornata nel 2023, condotta da Amadeus.

Lotteria Italia e "Affari Tuoi" hanno collaborato in diverse edizioni nel corso degli anni. Nel corso degli ultimi mesi Amadeus ha annunciato quotidianamente i vincitori dei premi giornalieri della lotteria. La puntata speciale del 6 gennaio 2024 rivelerà ufficialmente i vincitori dei premi di prima categoria. In definitiva, "Affari Tuoi" continua ad essere un classico intramontabile, capace di intrattenere milioni di telespettatori.

Dove vederlo in tv e in streaming in tv (6 gennaio 2024)

"Affari tuoi - Speciale Lotteria Italia 2024" va in onda oggi, 6 gennaio 2023, dalle 20.35 su Rai 1. Il programma è inoltre visibile sulla piattaforma RaiPlay, sia in live streaming che on demand.

Stasera e domani in TV