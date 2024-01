Vince 75 mila euro ad Affari Tuoi, la rivelazione sui soldi

Super vincita ieri sera, mercoledì 17 gennaio, ad Affari Tuoi. Il dottore ha dovuto alzare bandiera bianca davanti alla partita fatta da Luca e Nicola, padre e figlio dell'Emilia Romagna. I due hanno eliminato tutti i pacchi blu, restando alla fine con 50 e 100 euro.

Nessuna proposta di cambiare il pacco, ma un'offerta di 75 mila euro che hanno accettato. È stato Nicola a convincere il papà a fermarsi e portare a casa una cifra così alta: "Il dottore ha capito che è una persona determinata, non ci ha proposto il cambio ma l'offerta. Ci vuole aiutare". Luca ha accettato, ma prima di aprire il suo pacco e quello dell'altro concorrente rimasto in gioco, il 14, ha svelato un retroscena: "Ho sognato il 14 stanotte, ho i brividi. In questo giorno è nata mia mamma, Edera, mi starà guardando ma non so se ha capito. Soffre di Alzheimer. Ogni volta che mi vede mi dice 'bisogna che mi porti un po' di soldi'. Questa cosa va avanti da tre anni. I numeri che ho sognato contenevano soldi - ha detto ancora Luca - Sono sicuro di avere 50 nel pacco".

Il loro pacco invece conteneva 100 mila euro, ma Luca e Nicola sono andati via felicissimi lo stesso con un ricco bottino. "Va benissimo" hanno detto, mentre Amadeus si congratulava con loro. Per il dottore un'altra doccia gelata.