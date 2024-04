Affari tuoi, accetta 40mila euro ma ne avevano 100mila: la storia di Malvina e Stefano

Sabato sera è andata in onda una nuova puntata di "Affari tuoi". Come sempre un turbinio di emozioni ogni volta che un pacco veniva aperto dalla concorrente, Malvina, sapientemente guidata da Amadeus. Al fianco di Malvina il marito, Stefano. Il loro obiettivo, ovviamente, i 300mila euro così da poter realizzare il sogno della vita: comprare una casa.

Dopo aver rifiutato tutte le offerte del Dottore, alla fine della partita i due hanno deciso di fermarsi e accettare i 40mila euro: una certezza contro i possibili 5mila. Una decisione sofferta anche perché c'erano ancora i 100mila in ballo e si nascondevano proprio nel loro pacco. "Siamo grati alla vita, perché non ci manca niente – ha affermato la concorrente accettando l'assegno del dottore -. Abbiamo tanto amore, ma voglio essere una mamma saggia, sono qui per i nostri figli e per loro decido di accettare". La speranza era ovviamente di avere i 5mila, ma così non è stato e la delusione sul loro volto quando hanno scoperto i 100mila euro era ben evidente. "I 40mila erano una certezza, i 100mila una possibilità", così Malvina ha commentato la 'sconfitta', che poi sconfitta non è stata.

La storia di Mavina

Malvina e Stefano hanno due figli, uno di 8 anni e l’altro di 17 mesi. Lei di origini albanesi ma a Terni da decenni, un passato da infermiera e ora mamma a tempo pieno, ha sfidato il Dottore durante tutta la partita, ma alla fine l'istinto materno ha prevalso.

Durante il gioco ha anche raccontato un po' della sua vita: "Sono venuta tre volte in Italia con il gommone, le prime due non è andata, la terza sì". All'epoca lei aveva solo 8 anni e il papà li aspettava tutti a Terni. "I miei genitori hanno fatto tanti sacrifici, io sono stata la prima a laurearmi. E la casa è il nostro obiettivo, voglio continuare a sognare. Quindi rifiuto e vado avanti", aveva dichiarato rinunciando alla prima offerta dei 40mila euro.