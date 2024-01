Al Bano da Bianca Berlinguer: "Giulia Cecchettin? Non la conosco, mi è sfuggita". Gelo in studio

Momenti di sconcerto ieri sera su Rete 4 durante la puntata di È sempre Cartabianca. In studio si parlava dell'omicidio di Giulia Cecchettin - la 22enne di Vigonovo uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta - e Bianca Berlinguer ha provato a coinvolgere Al Bano, che però non sapeva nulla di questa storia.

"Su 365 giorni, sono fuori dall'Italia per 300 giorni. Il caso di Giulia Cecchettin? Mi è sfuggita questa cosa. Purtroppo non conosco questa storia. Lui ha ucciso lei?" ha detto il cantante, mentre la conduttrice quasi non credeva a quanto stava accadendo. Il caso Cecchettin ha monopolizzato i media e l'Italia intera per settimane, ma Al Bano ignorava completamente la vicenda: "Lui ha ucciso lei? La famiglia di questo soggetto non ha mai capito le debolezze di questa persona?" ha chiesto ancora.

Cambiando argomento, Al Bano si è espresso senza filtri: "La politica in Italia? I politici sembrano impegnati a insultarsi l'un l'altro. Prima c'era molta più eleganza, ora fanno tutti schifo. Tutto è peggiorato, nessuno fa niente per cambiare le cose e questo è il dramma. Sono scoraggiato da questo modo di fare politica, gli italiani meriterebbero di più", dice. Infine il commento sulla guerra tra Russia e Ucraina: "Esprimo il pensiero di uomo che conosce la differenza tra guerra e pace. Io voglio la pace, ma un centinaio di persone decidono che tanti devono andare in guerra e morire. Quelli che decidono, invece, non muoiono mai".