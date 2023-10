Al Bano nonno orgoglioso: "I miei nipoti parlano 4 lingue"

Al Bano sarà nonno per la quarta volta e proprio come aveva dichiarato a Verissimo la figlia Romina lui è "nato per essere nonno". Con i suoi tre nipoti, i figli di Cristel Carrisi, che vivono a Zagabria ha un feeling bellissimo: si capiscono al primo sguardo, "parlano la stessa lingua". E queste dichiarazioni le ha confermate oggi a Verissimo lo stesso Al Bano.

"Io cerco di ritagliarmi sempre tre quattro giorni al mese per andare a Zagabria da loro. Vogliono dormire con me", ha svelato. Poi con orgoglio racconta che Kay Tyrone, Cassia Ylenia, rispettivamente 5 e 4 anni, conoscono già quattro lingue: "Croato, italiano, inglese e spagnolo".

Ovviamente c'è grande attesa anche per il prossimo nipotino, che sarà un maschietto, e che dovrebbe nascere a gennaio. "Lo abbiamo tanto voluto - ha spiegato Romina - e Stefano per me è perfetto nelle sue imperfezioni, è un uomo che c'è, è presente e che riesce a capirti".