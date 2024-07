Ballando con le Stelle, famoso giornalista nel cast: di chi si tratta

Milly Carlucci non si ferma mai. La conduttrice e autrice televisiva, storico nome della Rai, è al lavoro già da mesi per il cast della prossima edizione di Ballando con le Stelle, il programma di Rai Uno. Per la precisione il più longevo varietà della Rai attualmente in onda. Sono diversi i nomi che si stano rincorrendo come possibili nuovi concorrenti del programma. Si è parlato di Chiara Ferragni, Melissa Satta, Barbara d'Urso. Adesso c'è un nuovo nome che è stato accostato al programma Rai. Si tratta in un famoso giornalista, conduttore e scrittore americano. Ma anche volto Rai. Di chi si tratta?

L'indiscrezione

Stando a quanto riportato da Dagospia, tra i prossimi papabili concorrenti del programma di Milly Carlucci c'è anche Alan Friedman. Il sito di Roberto D'Agostino scrive: "L'accordo ancora non c'è ma la trattativa per portare Alan Friedman a Ballando con le stelle è in corso. Stiamo parlando del noto giornalista e scrittore statunitense che sulla carta d'identità segna 68 anni". Riuscirà Milly a portare in pista il famoso giornalista americano? Non resta che attendere. Al momento non è arrivata alcuna conferma (né smentita) da parte del programma.

