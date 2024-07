Alberto Matano e Myrta Merlino tensione alle stelle: cosa sta succedendo

Che tra Mediaset e Rai fosse in atto un duello a colpi di share per l'informazione del pomeriggio, tra Alberto Matano e Myrta Merlino, è cosa nota. Ma secondo Dagospia per la prossima stagione televisiva, che prenderà il via da settembre, Merlino avrebbe provato a mettere in atto delle mosse strategiche.

Nella scorsa stagione la conduttrice è rimasta sempre sconfitta e per "risollevarsi ha avuto la brillante idea di provare a scippare gli autori, gli inviati del programma di Matano". Merlino però non sarebbe riuscita nell'impresa, ma questo poco importa: Alberto, infatti, sarebbe "furioso" con la collega. La nuova stagione è ancora lontana ma i due sarebbero già sul piede di guerra.

A fine 2023 sempre Dagospia aveva rivelato che Pier Silvio Berlusconi era riuscito ad accaparrarsi "Chicco Sfondrini nuovo autore della seconda parte" e anche "il giornalista di Chi Alessio Poeta" e che già aveva in mente di offrire compensi molto più alti di quelli dati alla Rai a "opinionisti, giornalisti e avvocati" (uno tra i primi risultati fu il passaggio al pomeriggio di Canale 5 di Anna Pettinelli).