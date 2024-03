Alberto Matano: "Sanremo? Lo farei solo se fossi un mitomane". Poi la frecciata a Myrta Merlino

Per la prima volta dopo circa vent'anni la notte degli Oscar torna sulla Rai. A condurre lo speciale sarà Alberto Matano. Il conduttore sta vivendo un periodo d'oro: La vita in diretta è leader nella fascia pomeridiana in cui si sfida da anni con Pomeriggio 5 con i suoi 20 punti di share. Un successo riconfermato anche quest'anno che a condurre lo show pomeridiano di Mediaset c'è Myrta Merlino.

E proprio della rivale e di alcuni escamotage da lei adottati ha parlato a Il Messaggero. "I risultati parlano da soli, oggi come ieri. Con il nostro pubblico il legame è fortissimo e l’idea che alle 17 un televisore su quattro sia acceso per noi mi inorgoglisce", ha dichiarato Matano che ha poi commentato la scelta di Merlino di provare a rubargli alcuni degli ospiti, come ad esempio Anna Pettinelli che avrebbe preferito il salotto del Biscione visto il compenso molto più alto. "Fa niente. Io ho sempre mantenuto il sorriso. Di sicuro rispetto al passato ho notato che siamo diventati ancora di più una fonte di ispirazione per la concorrenza. Mi fa piacere", una frecciata non poi così velata a Myrta.

Il prossimo anno Matano ha in mente di rimanere ancora a La vita in diretta: "Quando ho iniziato nel 2019 mai avrei pensato di arrivare a questi risultati. Devo dire grazie alla squadra e alla Rai. Per me è importante divertirmi e sentirmi a casa. Per ora è così. In futuro si vedrà. Sono sereno".

Immancabile poi una riflessione su Sanremo. In queste settimane in Rai si sta lavorando per trovare un sostituto di Amadeus, al quale viale Mazzini ha provato a chiedere altri due anni al timone del Festival senza però trovare risposta affermativa, compito non facile. Tra i nomi entrati nel tabellone dei totonomi anche quello di Matano che però non ha alcuna intenzione di prendersi tale responsabilità: "Sinceramente sarebbe una follia. Solo se fossi un mitomane potrei pensarci". E in futuro? "Certo. È bello sognare. Per ora quello che ha fatto Amadeus è inarrivabile". E se gli fosse proposta la conduzione insieme a Mara Venier? "Mara è una grande amica e ogni volta che facciamo delle cose insieme ci divertiamo tantissimo, ma è un’ipotesi irreale. Non scherziamo". Per Alberto al momento è un no, ma chissà.