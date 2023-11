Alberto Matano nominato vice direttore Rai dell'intrattenimento nel daytime: l'annuncio (a sorpresa) in diretta tv

La Rai promuove Alberto Matano, conduttore de La Vita in Diretta e per anni volto storico del Tg1. L'annuncio della nomina a vice direttore Rai ad personam dell'intrattenimento nel daytime Rai è arrivato a sorpresa alla fine della puntata del programma di Rai1 di lunedì 20 novembre, quando il collega, come lui ex mezzobusto del Tg1, Francesco Giorgino, si è congratulato per la nomina decisa nelle ore precedenti.

Giorgino è stato ospite del programma di Matano per parlare della sua nuova trasmissione XXI Secolo - Quando il Presente diventa Futuro. In quello spazio il conduttore ha voluto menzionare altri colleghi come Perla Tortona, Gianluca Santoro e Marco Marzano, giornalisti del programma che hanno ottenuto promozione in azienda. È stato in quel momento che Giorgino ha colto l'occasione per complimentarsi col collega: "Allora auguri anche a te che sei diventato vice direttore", ha dichiarato. Alberto Matano affiancherà Angelo Mellone, attuale direttore dell'intrattenimento daytime della Rai, nelle decisioni che riguardano i programmi che andranno in onda nella fascia del daytime della Rai.