Alessandro Borghese - 4 Ristoranti, anticipazioni della puntata di questa sera

Va in onda oggi, domenica 21 gennaio, dalle 21.15 su Sky Uno, un nuovo appuntamento (il terzo del 2024) con “Alessandro Borghese - 4 Ristoranti”. Il programma di Sky, vede lo chef visitare la friulana Gorizia, luogo capace di assorbire e fare proprie contaminazioni provenienti da luoghi esteri confinanti. I sapori gastronomici saranno tutti da scoprire; e da gustare

Alessandro Borghese - 4 Ristoranti: anticipazioni puntata 21 gennaio

Nella nuova puntata di "Alessandro Borghese - 4 ristoranti" nella proposta culinaria di Gorizia emerge un melting pot che abbraccia una storia ricca e travagliata, che riflette le influenze slave, slovene e austroungariche. Oltre al celebre Gulash, spiccano piatti come gli gnocchi de susini, lo strudel onnipresente e la rosa di Gorizia, un fiore che, oltre alla sua bellezza, si distingue per il suo sapore ricco. Qui, alcuni seguono fedelmente la tradizione, omaggiando una cucina povera e contadina, mentre altri trasformano i piatti del territorio in creazioni più leggere e sfiziose. Ma come raccontare in modo ottimale una terra così ricca e diversificata? Se nell'architettura locale è necessario l'attento occhio da visitatore, il palato di Borghese sarà questa sera il fulcro delle tradizioni gastronomiche del posto.

Le regole della competizione restano immutate: quattro ristoratori di una specifica area geografica, si cimentano con gusto e originalità per aggiudicarsi il titolo di migliore nella loro categoria e conquistare il tanto ambito "dieci" dello chef. Ciascun contendente invita i tre rivali nel proprio ristorante, accompagnati dallo chef Borghese, il quale ispeziona attentamente la cucina per assicurare il rispetto degli elevati standard di igiene e organizzazione. La valutazione prosegue durante il pasto, con il personale sotto stretta osservazione per accoglienza, servizio e preparazione. Gli avventori attribuiscono voti da 0 a 10 a location, menu, servizio e conto, oltre a una quinta categoria diversa in ogni puntata.

A Gorizia, i concorrenti si confronteranno su un piatto originario della cucina ungherese, ma che grazie alla vicinanza geografica è stato adottato con gusto nella tradizione gastronomica del Friuli-Venezia Giulia: il gulasch. Questo stufato è composto da carne di manzo, cipolle, paprika e altre spezie che gli conferiscono il suo caratteristico colore rosso intenso e un sapore ricco e saporito. Pur mantenendo l'essenza della ricetta originale, il gulasch viene preparato in molteplici varianti regionali: quali carni e spezie utilizzare? Con quale contorno accompagnarlo? La sfida culinaria a Gorizia promette un viaggio attraverso le interpretazioni creative di questo piatto iconico, arricchendo la competizione con le diverse tradizioni culinarie della zona.

I quattro ristoranti in gara - e i rispettivi ristoratori - sono: "Hosteria con cucina - La Cantinetta" di Mauro; "Trattoria Al Piron" di Antonella; "Ristorante Rosenbar" di Michela; "Atmosfere La Sitüa" di Stefano. Il vincitore riceverà il titolo di miglior ristorante di Gorizia e i suoi confini, e un contributo economico da investire nella propria attività.

Nelle prossime settimane chef Borghese visita e pranza in diverse zone di casa nostra: Lucca, Monza e Mantova.

Dove vedere “Alessandro Borghese - 4 Ristoranti” (21 gennaio 2024)

La nuova puntata di “Alessandro Borghese - 4 Ristoranti” va in onda oggi, 21 gennaio, su Sky Uno (canale 108 di Sky) a partire dalle 21.15. Il programma è visibile anche on demand su Sky Go, e su Now Tv (per gli abbonati al servizio).

Stasera e domani in TV