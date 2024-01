Alessandro Borghese - 4 Ristoranti, anticipazioni della puntata di questa sera

Ha inizio oggi, domenica 7 gennaio, dalle 21.15 su Sky Uno, il 2024 gastronomico di “Alessandro Borghese - 4 Ristoranti”. La quarta tappa del nuovo ciclo di puntate del programma targato Sky, vede lo chef tornare in Italia e più precisamente a Ravenna. Tra tradizioni bizantine e movida contemporanea c'è grande spazio per delizie culinarie, come i cappelletti al ragù.

Alessandro Borghese - 4 Ristoranti: anticipazioni puntata 7 gennaio

Quarta tappa di questa edizione e prima del 2024 per "Alessandro Borghese 4 Ristoranti", che ha come cornice di questa sera i suggestivi mosaici dorati e le testimonianze artistiche bizantine di Ravenna, una città ricca di storia ed eleganza con tradizioni culinarie tutte da scoprire (e da gustare).

L'intento del nuovo appuntamento con "4 ristoranti" è dunque quello di andare oltre alla percezione più immediata della Romagna - per i più luogo di vacanze, movida e piadina - per addentrarsi nel suo patrimonio (culinario ma non solo) antico. La storia dice che la gastronomia di Ravenna è storicamente influenzata dalla posizione tra il mar Adriatico e la Pianura Padana, e presenta una vasta gamma di piatti tipici, come i passatelli, la tagliatella al ragù, la saraghina al castrato, il coniglio al piccione e, ovviamente, l'eccezionale pasta fresca (talvolta ripiena).

I quattro ristoranti in competizione (e rispettivi ristoratori)sono: "Antica Bottega di Felice" di Roberto, "Trattoria Al Cerchio" di Letizia, "Corte Cabiria" di Luciano e "Ristorante Al Cairoli" di Attilio.

Le regole rimangono invariate: quattro ristoratori, accomunati da una caratteristica o un aspetto particolare, si sfidano con gusto e originalità per conquistare il titolo di migliore nella loro categoria e guadagnare il "dieci" dello chef. Ogni concorrente invita i tre sfidanti nel proprio locale, accompagnati da chef Borghese, che esamina attentamente la cucina per garantire il rispetto degli elevati standard di pulizia e ordine. La valutazione continua durante il pasto, con il personale sotto osservazione per accoglienza, servizio e preparazione. I commensali assegnano voti da 0 a 10 a location, menu, servizio e conto, oltre a una quinta categoria diversa in ogni puntata. In questa tappa a Ravenna, i ristoratori si sfideranno nella preparazione dei tradizionali cappelletti al ragù, o caplèt, discutendo sul ripieno ideale e l'abbinamento perfetto al ragù. Alla fine, chef Borghese svelerà il suo giudizio sulla competizione tra ristoratori, potendo confermare o ribaltare la classifica.

Il vincitore riceverà il titolo di miglior ristorante nel centro storico di Ravenna e un contributo economico da investire nella propria attività.

Nelle prossime settimane chef Borghese visita e pranza in diverse zone di casa nostra:Sardegna, Gorizia, Lucca, Monza e Mantova.

Dove vedere “Alessandro Borghese - 4 Ristoranti” (7 gennaio 2024)

La prima puntata del 2024 di “Alessandro Borghese - 4 Ristoranti” va in onda oggi, 7 gennaio, su Sky Uno (canale 108 di Sky) a partire dalle 21.15. Il programma è visibile anche on demand su Sky Go, e su Now Tv (per gli abbonati al servizio).

