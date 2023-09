Alessandro Borghese - 4 Ristoranti, anticipazioni della puntata di questa sera

Va in onda oggi, domenica 10 settembre 2023, dalle 21.15 su Sky Uno, la seconda puntata della nuova edizione di “Alessandro Borghese - 4 Ristoranti”, talent culinario che questa sera approda in Umbria. Lo chef visiterà strade e bellezze locali ma, soprattutto, delizierà il suo palato di ottimi prodotti gastronomici locali. A fare la parte del leone sarà l'olio extravergine d'oliva, eccezionale specialità del territorio.

Alessandro Borghese - 4 Ristoranti: anticipazioni puntata del 10 settembre

Dopo la meritata pausa estiva, Alessandro Borghese ha ripreso a macinare km a bordo del suo van dai vetri oscurati: domenica scorsa, 3 settembre, è partita su Sky Uno la nuova edizione di "4 ristoranti", tra i più amati format culinari della nostra televisione. Il primo appuntamento dello show di produzione Sky Original, realizzata da Banijay Italia, ha avuto Bassano del Grappa come cornice. Chef Borghese si ferma questa sera in Umbria, pronto a gustare i prodotti più buoni del territorio.

Borghese indossa per l'occasione i panni di oleo-turista, come del resto fanno abitualmente i tanti visitatori che arrivano in questi luoghi per assaggiare il famoso (e irresistibile) olio umbro. La via dell’olio umbra si snoda per circa 40 km da Spoleto ad Assisi, passando anche per Spello, Foligno e Trevi. Le aziende e gli agriturismi che ne valorizzano tutte le varianti possibili sono davvero tante, per un prodotto che sposa e arricchisce tanti alimenti: dalla carne ai formaggi, dai salumi, al pane.

Alessandro Borghese troverà nella nuova puntata del talent culinario il miglior ristorante lungo la via dell’olio umbra. I quattro ristoranti (e rispettivi proprietari) pronti a darsi battaglia a suon di prelibatezze gastronomiche sono: “TrattOliva” di Luigi; “Osteria Di Vin Porcello” di Elisa; “Fattoria del Quondam Cello” di Donatella; “Hosteria Il Grottino” di Giorgiana.

Riepiloghiamo le regole del gioco. Quattro ristoratori di una stessa zona si sfidano: ognuno accoglie Alessandro Borghese e i tre avversari nel proprio ristorante. I quattro ospiti mangiano un pasto, valutando alla fine il locale attraverso cinque categorie: location, menu, servizio e conto, più lo “special”, diverso in ogni puntata. I voti dello chef vengono svelati soltanto nel finale e possono ribaltare o confermare la classifica parziale. Come suggerito, lo "special" sarà per l'occasione l'olio extravergine d’oliva.

Dopo Bassano del Grappa e l'Umbria, nelle prossime settimane Alessandro Borghese visiterà Tropea, Ascoli e l'Irpinia.

Dove vedere “Alessandro Borghese - 4 Ristoranti” (10 settembre 2023)

La seconda puntata stagionale di “Alessandro Borghese - 4 Ristoranti” va in onda oggi, 10 settembre, su Sky Uno (canale 108 di Sky) a partire dalle 21.15. Il programma è inoltre visibile su Now Tv (per gli abbonati al servizio) e on demand su Sky Go.