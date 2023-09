Alessandro Borghese - 4 Ristoranti, anticipazioni della puntata di questa sera

Quella che va in onda oggi, domenica 24 settembre 2023, dalle 21.15 su Sky Uno, è la quarta puntata della nuova edizione di “Alessandro Borghese - 4 Ristoranti”, amato programma culinario che stasera fa tappa ad Ascoli. Lo chef si muove lungo la città marchigiana per scoprire in che modo, oggi, coniuga tradizione e modernità culinaria.

Alessandro Borghese - 4 Ristoranti: anticipazioni puntata del 24 settembre

Il van dai vetri oscurati giunge questa sera nelle Marche. Lo chef Alessandro Borghese perlustra Ascoli, la terra dalle quasi 200 torri. Un luogo dove la tradizione emerge in modo palese, grazie alla tantissime costruzioni campanarie, gentilizie e di guardia che si fanno spazio tra i palazzi in pietra e in travertino situati nel bel mezzo del centro storico. Ad essere ricordati sono però anche i proverbi e l'ironia, che hanno donato al luogo - situato a metà strada tra mare e montagna - la definizione di "città parlante".

Tra torri, proverbi e travertino, Alessandro Borghese eleggerà il miglior ristorante moderno di Ascoli Piceno. La città si avvale oggi di molti giovani ristoratori, che con i loro locali al passo con i tempi propongono, in modo innovativo, ricette tradizionali propri della zona. Tra le pietanze presentate troviamo l' oliva al fritto misto all’ascolana e la carne alla brace ai vincisgrassi.

I quattro ristoranti (e rispettivi proprietari) che si sfidano per il titolo di "Miglior Ristorante moderno di Ascoli Piceno sono: “Figli Di” di Stefano, “Zeneat” di Eleonora, “Chisc Restaurant & Cocktail bar” di Emanuele e “Ristorante Cusinè Royal 2.0” di Giorgio.

Ricapitoliamo le regole della competizione. Quattro ristoratori della medesima zona si danno battaglia: ciascuno di essi accoglie Alessandro Borghese e i tre avversari nel proprio ristorante. I quattro ospiti consumano un pasto, valutando alla fine il ristorante attraverso cinque categorie: location, menu, servizio e conto, più lo “special”, diverso in ogni puntata. I voti dello chef vengono rivelati soltanto nel finale e possono ribaltare o confermare la classifica provvisoria.

Lo special dell'odierna puntata di "4 ristoranti" è il fritto misto all’ascolana, che può essere un antipasto o un secondo, purché contenga olive ascolane, costolette d’agnello, cremini e verdure fritte.

Dopo Bassano del Grappa e l'Umbria, Tropea e Ascoli, il nuovo ciclo di puntate del talent culinario si chiuderà la settimana prossima in Irpinia.

Dove vedere “Alessandro Borghese - 4 Ristoranti” (24 settembre 2023)

La quarta puntata stagionale di “Alessandro Borghese - 4 Ristoranti” va in onda oggi, 24 settembre, su Sky Uno (canale 108 di Sky) a partire dalle 21.15. Il programma è visibile anche - on demand - su Sky Go, e su Now Tv (per gli abbonati al servizio).