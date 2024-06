Sanremo 2025, "triplo ruolo per Alessandro Cattelan". I dettagli

Un rito collettivo, una tradizione che dura da decenni e che negli ultimi anni è cresciuta divenendo sempre più un evento nazionale in cui la musia è protagonista (anche nei mesi successivi). Si tratta di Sanremo, il Festival della Canzone italiana che il prossimo anno festeggerà la 75esima edizione. Un'edizione particolare e su cui c'è già grande interesse. Il motivo? Il direttore artistico e conduttore Amadeus, che ha seguito ben 5 edizioni consecutive, ha detto addio. Non solo alla kermesse ma proprio alla Rai, approdando a Warner Bros. Discovery.

Dal momento dell'annuncio, una serie di indiscrezioni hanno iniziato a ricorrersi, alla ricerca del nome del successore. Si era parlato di Stefano De Martino, di Antonella Clerici, di Carlo Conti e di Alessandro Cattelan. Ad avere la meglio, alla fine, è stato il noto conduttore toscano, che ha alle spalle una grande carriera. E Cattelan? Il conduttore piemontese - tra l'altro scelto dai lettori di Today come preferito per la conduzione di Sanremo 2025 - potrebbe avere comunque un ruolo importante. Anzi tre, come riportato da un recente articolo di Dagospia.

L'indiscrezione di Dagospia

Il sito di Roberto D'agostino scrive: "Conti vorrebbe chiudere le cinque serate tra mezzanotte e mezzanotte e mezza, ipotesi che non fa fare i salti di gioia a Rai Pubblicità costretta a rinunciare a circa due ore piene di spot. Anche per questo motivo si starebbe pensando di riportare in onda il DopoFestival, ricollocando quindi alcuni carichi pubblicitari. In pole position per la conduzione c'è, appunto, Alessandro Cattelan".

Non finisce qua. Pare, infatti, che Cattelan sarà coinvolto anche nella serata evento di dicembre per quanto riguarda Sanremo Giovani e che avrà un ruolo nella commissione per la selezione dei brani. Infine, potrebbe essere tra i co-conduttori del Festival di Sanremo. Sarà davvero così? Non resta che attendere notizie più certe.