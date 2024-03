Alessandro Cattelan a Sanremo? "Se mi chiamassero direi di sì"

Amadeus ha concluso la sua esperienza da conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo quest'anno. Ma il suo testimone a chi passerà? Questa è la domanda che dal giorno in cui Amadeus ha rivelato che non ci sarebbe stato per il Festival del 2025 in molti si chiedono. Una risposta ancora non c'è ma è già iniziato il totonomi. Antonella Clerici, Carlo Conti, ma anche Alessandro Cattelan. E proprio Cattelan ospite di Mara Venier ha rivelato cosa risponderebbe se gli venisse chiesto.

Cattelan è approdato in Rai dopo una lunga esperienza a Sky come conduttore di X-Factor, un'esperienza che gli ha permesso di sviluppare il suo charme sul palco televisivo. Adesso conduce, in seconda serata, Stasera c'è Cattelan su Rai2.

"Si parla di te come possibile conduttore di Sanremo, è vero? Che dici?", ha chiesto Mara Venier. "Sanremo è un'istituzione se ti chiamano devi solo che rispondere sì. Però posso confermare che io non so nulla, certo per me sarebbe un bel salto, adesso sono in seconda serata". "Sarebbe bello farlo per mia nonna, ora penso che sia a casa sua sulla poltrona, ha 93 anni e inizia a vedere poco anche la televisione, ma da quando faccio la seconda serata, lei va a letto presto, chiede a mia mamma se adesso sono disoccupato. Con Sanremo mi vedrebbe", ha risposto ironizzando il presentatore.