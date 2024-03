Alessandro Greco, spunta la novità televisiva: "Così si riapriranno per lui le porte della Rai"

Alessandro Greco potrebbe presto tornare in tv. A raccontare l'indiscrezione è la rubrica "Forse non tutti sanno che" pubblicata su Oggi dove si racconta che per il conduttore 52enne, pupillo dell'indimenticabile Raffaella Carrà, presto si apriranno le porte dell'azienda come protagonista dei palinsesti del prossimo autunno. Tra i progetti pensati per lui una riedizione di Furore, programma cult della Rai che tanto contribuì alla sua popolarità alla fine degli anni Novanta, oppure una prima serata sui giovani talent cucita su misura per lui. "Ad agevolare il suo rientro in viale Mazzini la stima professionale che per lui nutrono i vertici della destra al Governo", si legge poi nel pezzo a firma di Alberto Dandolo: "Pare che il conduttore goda di simpatia persino tra le alte sfere ecclesiastiche".

Alessandro Greco resta tra i conduttori più apprezzati e amati dal pubblico, dal punto di vista professionale e privato. Nei giorni scorsi ha condiviso sui social la gioia per la laurea del figlio Lorenzo, nato dall'amore per la moglie Beatrice Bocci, con un post che è stato travolto da un enorme affetto e di auguri per la sua famiglia.

Come funzionava il programma Furore

Furore è stato un game show musicale, basato sul format francese La Fureur, andato in onda su Rai 2 inizialmente dal maggio 1997 ad agosto 2001. Alessandro Greco ha presentato le edizioni dal 1997 al 2001 e quella del 2017, che vedeva anche la partecipazione di Gigi e Ross. Il format considerava due squadre (uomini il cui simbolo è una stella, contro donne il cui simbolo è un cuore), ognuna formata da cinque vip che si sfidavano in una gara fatta di musica, canzoni e karaoke. Alla fine una delle due veniva decretata vincitrice in base ai punti conquistati nei vari giochi ed assegnati dall'insindacabile giudizio del conduttore-arbitro della sfida. Talvolta le due squadre erano identificate in due categorie distinte (ad esempio Attori contro Attrici) creando così maggiore competizione.