"Alfredino - Una storia italiana", stasera in tv la prima puntata: le anticipazioni

A quarant'anni dall' Incidente di Vermicino, Rai 1 trasmette nel corso di due prime serate - oggi, 11 giugno, e domani, 12 giugno 2024 - a partire dalle 21.30, la miniserie "Alfredino - Una storia italiana". Un progetto targato Sky Italia, che lo mandò in onda, in prima visione tv, tre anni fa. Visibile adesso in chiaro, gli episodi della serie ricostruiscono il celebre fatto di cronaca, che tenne con il fiato sospeso l'intera nazione. Diretta da Marco Pontecorvo, la serie vede nel cast Anna Foglietta, Francesco Acquaroli, Vinicio Marchioni, Luca Angeletti e Beniamino Marcone.

Alfredino: anticipazioni prima puntata

Nel primo episodio della serie vediamo la famiglia Rampi, residente a Vermicino, nei dintorni di Frascati (provincia di Roma) e composta dai coniugi Franca e Ferdinando e dai loro due figli, Alfredo (6 anni) e Riccardo (2). A minare la quiete giunge la scoperta di una malformazione cardiaca congenita di Alfredo, una condizione che richiede un intervento chirurgico delicato, che i genitori decidono di rimandare a dopo l'estate. Siamo nel 1981, quando una sera Ferdinando si rende conto che Alfredo non è tornato a casa. Le ricerche iniziano immediatamente con l'aiuto dei vicini, ma Alfredo rimane introvabile. Franca decide di chiamare la polizia: uno degli agenti accorsi intuisce che Alfredo potrebbe essere caduto in un pozzo artesiano. Il poliziotto scopre che Alfredo si trova a una notevole profondità, tanto che la sua voce è appena percettibile. I vigili del fuoco vengono chiamati e tentano di calare una tavoletta nel pozzo, sperando che Alfredo possa aggrapparvisi, ma il tentativo non va a buon fine, così come un successivo tentativo di due speleologi.

Nel secondo episodio, la situazione si fa sempre più complessa, e l'architetto Marco Faggioli decide di contattare il comandante dei vigili del fuoco di Roma, noto per la sua risolutezza e la capacità di gestire situazioni estreme. Il comandante prende immediatamente in mano le operazioni e autorizza a calare un microfono nel pozzo, permettendo ai genitori di sentire la voce di Alfredo. La notizia del bambino intrappolato si diffonde rapidamente, e i vigili del fuoco lanciano un appello attraverso radio e TV per trovare una gru. Il materiale audiovisivo viene trasmesso durante il telegiornale, dando inizio a una diretta televisiva che dura fino all'epilogo della vicenda. Elveno Pastorelli, comandante dei vigili del fuoco, decide di scavare un pozzo parallelo per raggiungere Alfredo e salvarlo. Ma la geologa Laura Bortolani avverte che il terreno potrebbe presentare strati di roccia dura, rischiando frane. La trivellazione viene quindi spostata a due metri di distanza dal pozzo originario. La trivellazione si blocca quando incontra una roccia estremamente dura. Sul luogo arriva anche un'ambulanza con un primario di rianimazione, che fa calare nel pozzo un tubo con ossigeno e acqua zuccherata per aiutare Alfredo a sopravvivere. Ma le condizioni del bambino peggiorano a causa della sua patologia cardiaca e della prolungata permanenza nel pozzo.

Dove vedere "Alfredino - Una storia italiana" in tv e in streaming

La miniserie "Alfredino - Una storia italiana" va in onda martedì 11 e mercoledì 12 giugno 2024, a partire dalle 21.30 su Rai 1. Gli episodi della miniserie sono disponibili per la visione anche sulla piattaforma RaiPlay, sia in live streaming che on demand.

Stasera e domani in TV