"Alfredino - Una storia italiana", stasera in tv la seconda e ultima puntata: le anticipazioni

A quarant'anni dall' Incidente di Vermicino, Rai 1 trasmette nel corso di due prime serate - ieri,11 giugno, e oggi, 12 giugno 2024 - a partire dalle 21.30, la miniserie "Alfredino - Una storia italiana". Un progetto targato Sky Italia, che lo mandò in onda, in prima visione tv, tre anni fa. Visibile adesso in chiaro, gli episodi della serie ricostruiscono il celebre fatto di cronaca, che tenne con il fiato sospeso l'intera nazione.

Alfredino: anticipazioni seconda puntata

Un volontario di nome Isidoro Mirabella tenta di avvicinarsi a Alfredino senza successo. La mattina seguente, la perforatrice raggiunge i 25 metri e incontra un terreno più morbido, accelerando lo scavo; ma Alfredo mostra segni sempre più evidenti di stanchezza e il suo respiro rallenta in modo sempre più palese.



Il Presidente della Repubblica Sandro Pertini arriva sul posto alle 16:30 del 12 giugno, contribuendo a mantenere alta l'attenzione mediatica. Quel giorno i soccorritori riescono a collegare i due pozzi, ma il bambino è, nel frattempo, era scivolato più in basso a causa delle vibrazioni. Volontari come Angelo Licheri tentano di salvare il piccolo: Licheri riesce anche a raggiungerlo, ma non a liberarlo completamente. Dopo numerosi tentativi falliti, altri soccorritori provarno senza successo un salvataggio ormai disperato. Alle 5:00 del mattino del 13 giugno, uno speleologo conferma la morte di Alfredino.

La telecamera calata nel pozzo individua, il 13 giugno, la sagoma immobile del bambino a circa 55 metri di profondità. Il cadavere viene recuperato soltanto l'11 luglio, mentre funerali si svolgonoil 15 luglio 1981 a Roma, con la partecipazione dei volontari che hanno tentato di salvarlo. Alfredino viene sepolto nel Cimitero del Verano accanto alla nonna e al fratello.

Diretta da Marco Pontecorvo, la serie vede nel cast Anna Foglietta, Francesco Acquaroli, Vinicio Marchioni, Luca Angeletti e Beniamino Marcone.

Dove vedere "Alfredino - Una storia italiana" in tv e in streaming

La seconda e ultima parte della miniserie "Alfredino - Una storia italiana" va in onda oggi, mercoledì 12 giugno 2024, a partire dalle 21.30 su Rai 1. Gli episodi della miniserie sono disponibili per la visione anche sulla piattaforma RaiPlay, sia in live streaming che on demand.

