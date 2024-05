Amadeus, lo sfregio della Rai: cos'è successo oggi backstage, dopo Affari Tuoi

Ma si sono davvero chiusi in serenità i rapporti tra Amadeus e la Rai? Sebbene entrambe le parti raccontino questa versione, un episodio avvenuto oggi lascerebbe pensare il contrario. A riportare quanto accaduto oggi pomeriggio è il giornalista Giuseppe Candela su X, in riferimento all'ultima registrazione Rai di Amadeus prima dell'approdo su Nove. Parliamo ovviamente dell'ultima registrazione di Affari tuoi.

"Oggi Amadeus ha registrato l'ultima puntata di Affari tuoi (una puntata che andrà poi in onda 1 giugno)" spiega Candela. E qui viene il bello. Alla registrazione infatti "Non c'era nessun dirigente Rai ai saluti finali. Zero riconoscenza verso l'uomo di punta degli ultimi anni. E pensare che erano tutti già lì a pochi metri, all'ultima puntata di Viva Rai2. Che stile! Era ovviamente presente la dirigente responsabile del programma Sallustio (presenza scontata) ma erano assenti tutti gli altri. C'erano invece a Viva Rai2". Nessun commento è arrivato sul tema da parte di Amadeus.

Se il futuro di Affari tuoi proseguirà sul Nove com'è stato ufficialmente stabilito, meno certo si prospetta al momento quello de I soliti ignoti, altro preserale di punta della Rai in onda nella fascia preserale del primo canale e condotto fino a ora proprio da Amadeus. Le ultime indiscrezioni riportate dal Foglio sostengono infatti che "la Rai ha lasciato scadere l'opzione di rinnovo della seguitissima trasmissione, attorno alla quale girano milioni di euro, che ora potrebbe essere acquistata dal Nove". Secondo il quotidiano, dunque, la Nove sta trattando con Banijay, la casa di produzione che possiede il format'.