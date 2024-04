"Amadeus, 10 milioni di euro per andare a Nove"

Un addio vissuto e comunicato con serenità almeno da parte di Amadeus. Il conduttore, dopo che la notizia dello stop alla collaborazione con la Rai era già nota, ha pubblicato un video in cui si è mostrato tranquillo. Ha letto un comunicato scritto di suo pugno e ha sottolineato tutti gli sforzi fatti dall'azienda per trattenerlo. Non sarebbe una questione di denaro: la Rai sarebbe arrivata a eguagliare l'offerta di Nove. Ma non è bastato. Per Ama "ora è tempo di nuove sfide professionali e personali. È tempo di nuovi sogni". La conferma del passaggio a Discovery ancora non c'è stata, ma le numerose indiscrezioni che stanno trapelando in queste ultime settimane non fanno che confermare la possibilità.

Il contratto con la Rai scadrà ad agosto e forse in prossimità di quella data arriverà l'ufficialità del camboi di casacca. O forse ancora prima, chissà. A pesare sulla decisione del conduttore anche la famiglia: per la Rai era 'costretto' a viaggiare su e giù tra Milano, dove vivono la moglie e il figlio, e Roma. Per Nove non dovrebbe più spostarsi. A Discovery, riporta il Corriere della Sera, troverebbe anche un ambiente più rilassato. Questo non è un dettaglio secondario: il presentatore nel suo discorso non ha smentito le indiscrezioni legate alle pressioni che avrebbe subito dalla Rai prima e dopo il Festival di Sanremo e quindi la possibilità che abbia preferito dire addio a viale Mazzini anche per colpa delle tensioni che stava vivendo è altissima.

Il futuro di Amadeus a Nove

Secondo voci di corridoio Ama non ricoprirà un ruolo da responsabile dell'intrattenimento di Discovery, ma a lui sarebbero affidati due nuovi format per Discovery e anche la consulenza per lo sviluppo di nuovi progetti. Da una parte c'è la possibilità di acquistare I soliti Ignoti, i cui diritti sono in scadenza, e dall'altra l'idea di fargli condurre un format musicale simile a X-Factor. Il Corriere riferisce però anche alcune certezze sul contratto: sarebbe modulato su quello di Fabio Fazio, ma a differenza del collega - visto l'impegno giornaliero che andrebbe ad assumere - potrebbe riuscire a ottenere qualcosa in più e per quanto riguarda il compenso si tratterebbe di 10 milioni di euro per quatto anni ovvero 2,5 milioni l’anno.