"Amadeus infastidito per le accuse di Lucio Presta"

Le dichiarazioni di Lucio Presta hanno fatto il giro dei social: nel periodo d'oro di Amadeus, Re Mida degli ascolti e protagonista di una scena che dalla Rai sposterà a Nove il suo campo di azione, il manager non ha risparmiato nulla sui dettagli che, secondo la sua versione dei fatti, avrebbero portato alla fine della loro lunga collaborazione. Parole durissime le sue, sul ruolo decisivo che lui stesso avrebbe avuto nel successo dei primi quattro Sanremo condotti da Ama, sulla richiesta relativa all'unica presenza ammessa all'Ariston (ovvero l'inviata della Vita in Diretta, sua moglie Giovanna Civitillo), sulla certezza che il conduttore sapesse tutto ciò che avrebbe comportato la presenza di John Travolta come ospite del Festival.

A tutto ciò Amadeus, almeno per il momento, non ha risposto preferendo seguire l'Inter allo stadio da cui si è fotografato insieme al figlio Josè. Ma stando a Repubblica, la faccenda non gli sarebbe stata indifferente: "Dal suo entourage filtra un certo fastidio per le affermazioni secondo le quali le risposte alle interviste via mail sarebbero state scritte dallo stesso Presta, ma per il resto il conduttore non perde la sua calma olimpica e continua a macinare numeri con Affari tuoi" si legge in un articolo a firma di Andrea Silenzi.

Il riferimento è un passaggio preciso di Lucio Presta: "La fiducia era tale che con Gina Cilia, sua bravissima ufficio stampa, per sollevare Ama dalla fatica della conduzione, chiedevamo ai giornalisti di inviare le domande scritte delle interviste" - ha affermato l'ex manager del conduttore per avvalorare la serenità che si respirava prima delle tensioni - "Rispondevo io personalmente alle domande e dopo averle fatte vedere ad Ama le inviavamo ai giornali come se le avesse scritte lui".

Insomma, il divorzio professionale di cui tanto si discute da mesi ha avuto, almeno per ora, una versione dei fatti molto severa: "Naturalmente ho tutte le prove documentali e testimoni di quanto a lei dichiarato. Ho voluto chiarirlo perché Amadeus in conferenza stampa ha detto: Presta sa quello che ha fatto, lasciando intendere chissà cosa", ha aggiunto Presta, "Altrimenti, come mia abitudine ben conosciuta, non avrei mai parlato della fine del nostro rapporto".