"Amadeus lascia la Rai": arriva la conferma di Fiorello, cos'ha detto

Sono ore, anzi giorni, di agitazione. Indiscrezioni parlano di Amadeus via dalla Rai e questa mattina, 12 aprile, ecco che Fiorello ha sganciato la bomba. Il contratto di Amadeus è in scadenza, il 31 agosto prossimo, e sembrerebbe proprio che non rinnoverà con la Rai, ma passerà a Discovery.

Non è chiaro se Fiorello a VivaRai2 abbia sfruttato la sua proverbiale ironia o se dicesse sul serio, i dubbi li potrà sciogliere solo Amadeus, ma intanto Rosario ha dichiarato: "Amadeus lascia la Rai e va al NOVE". Poi parlando delle ricostruzioni che alcuni giornali hanno fatto ha aggiunto: "Sono coinvolto anche io, scrivono che almeno mi lasciano libero fino a dopo l'estate. Ho il contratto blindato col mio divano. Addirittura mia madre mi ha chiesto ‘dove minc*ia è questo NOVE?'". "Io smentisco, a me nessuno ha offerto nulla, nessuno mi ha chiamato. La mia risposta è: divano", ha poi aggiunto.

Intanto le voci di un imminente annuncio di Amadeus continuano a girare e dopo quanto affermato da Fiorello in molti sperano che non tardino ad arrivare. Nell'incontro avuto martedì scorso con l'ad Rai Roberto Sergio, il conduttore si sarebbe preso ancora qualche giorno per comunicare una decisione definitiva sul suo futuro. Chissà.