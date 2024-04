Oggi il divorzio tra Amadeus e Rai: le indiscrezioni

Oggi, 15 aprile, sarebbe il giorno x: il giorno in cui Amadeus dovrebbe lasciare la Rai. La comunicazione dovrebbe arrivare tramite comunicato stampa. Da giorni si parla di questa possibilità e oggi, alle 12:00, si dovrebbe svolgere a viale Mazzini l'incontro tra il direttore generale della Rai Giampaolo Rossi e il conduttore. Un passaggio formale per dare l'addio alla tv di stato. A pesare su questa decisione anche le indiscrezioni che in queste settimane sono emerse e soprattutto la lontananza dalla moglie, Giovanna Civitillo, e dal figlio che vivono a Milano.

A Nove, secondo il Corriere della Sera, troverebbe "più leggerezza e due progetti televisivi" ovvero i Soliti Ignoti, i cui diritti sono in scadenza, e uno in stile musicale. "Sul contratto non ci sono ancora certezze", ma sarebbe modulato sulla falsa riga di quello di Fabio Fazio con "formula quadriennale a 2,5 milioni di euro l’anno". Se dovesse essere confermato l'addio sarebbe un duro colpo per la Rai, Amadeus è campione di ascolti, ma anche incassi: riesce a portare 100 milioni di euro l’anno.

Se Amadeus passasse davvero a Nove

L'investimento quadriennale di Warner Bros si ipotizza che sia pari circa al 10% per Amadeus. L'amministratore delegato, Alessandro Araimo, avrebbe in mente una striscia quotidiana di access time e un format musicale sul modello di X Factor, scrive La Stampa. E secondo il quotidiano il compenso di Nove non sarebbe poi tanto diverso da quello della Rai e ciò avvalorerebbe l'ipotesi che la crisi tra il conduttore e la tv statale non dipenda dal fattore soldi, ma dalle pressioni. Pressioni che avrebbe ricevuto prima del Festival di Sanremo e dopo per avere conferma del rinnovo di contratto. Ricostruzioni che al momento sono state smentite dalla Rai ma non da Ama.