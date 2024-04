"Amadeus verso l'uscita dalla Rai": svolta clamorosa, cosa sta succedendo

Amadeus sarebbe vicino all'uscita dalla Rai: questo è quanto riporta Dagospia a proposito del futuro professionale dello showman, da decenni in forza della tv pubblica di cui negli ultimi anni, soprattutto grazie al quinquennio di Sanremo e al fenomeno Affari tuoi, è diventato simbolo di successo assicurato. Stando a quanto riporta Giuseppe Candela che precisa come ciò non sia solo una semplice indiscrezione, sarebbero persistenti le difficoltà nella trattativa per il rinnovo tra Amadeus e Rai. "Una parte dell'azienda spinge con forza per la permanenza del conduttore, mette sul tavolo offerte importanti, ma il problema non sarebbe di natura economico. Lo escludono da più parti" si legge ancora su Dago che, infine, si chiede quale possa essere il motivo che allontana dalla firma. "Sarà una questione di autonomia e libertà? Si risolverà in extremis o Amadeus andrà fuori dalla Rai?" le domande che circolano al momento e che, per ora, non hanno trovato conferma o smentite da parte di nessuno

Amadeus fuori dalla Rai? Le ipotesi

Ma se davvero la trattativa non portasse buon esito, dove andrebbe l'anno prossimo Amadeus? Stando alle indiscrezioni che circolano in rete, Warner Bros-Discovery sognerebbe di avere l'anno prossimo sia Fabio Fazio - già ex volto Rai - che Amadeus a cui il gruppo avrebbe già offerto una centralità per quanto riguarda l'offerta intrattenimento. Non si esclude neppure Mediaset, dove il conduttore è stato già protagonista con programmi storici come Festivalbar, Matricole e Buona Domenica. Ma, anche qui, è ancora tutto fermo nella cerchia delle ipotesi. Da ricordare che pure qualche giorno fa era circolata la voce che Amadeus e Sanremo potessero traslocare a Mediaset, ma una fonte interna di Mediaset aveva rivelato che nulla di tutto ciò sarebbe vero: "Nessuna trattativa con Amadeus e nessuna ipotesi di Sanremo targato Mediaset né presente né futura".