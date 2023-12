"Sbattuto fuori da Sanremo": il retroscena sulla rottura tra Amadeus e Lucio Presta

Amadeus e Lucio Presta hanno messo la parola fine alla loro collaborazione. La notizia è stata data da Italia Oggi e rilanciata dal Corriere della Sera come un divorzio clamoroso nel mondo dello spettacolo, considerando il lungo sodalizio tra il conduttore e l'agente che ha attraversato anche gli ultimi quattro Festival di Sanremo. All'origine della rottura ci sarebbero state "divergenze lavorative e professionali che erano iniziate l'anno scorso" e a cui adesso Dagospia aggiunge dettagli delle motivazioni che avrebbero causato la fine del rapporto professionale tra i due. In particolare, Dagospia sostiene che l'ad Rai Roberto Sergio e il dirigente Giampaolo Rossi non abbiano gradito gli ospiti imposti da Presta al prossimo Festival e che per questo sia stato "sbattuto fuori da Sanremo".

"Così è stato sbattuto fuori da Sanremo Lucio Presta" è il "Flash" di Dago sulla vicenda: "Sia l'ad Roberto Sergio, sia il dirigente Giampaolo Rossi non volevano le imposizioni degli ospiti scelti dall'agente. E quando Presta ha chiesto l'appoggio di Amadeus, si è sentito rispondere picche: lui, come direttore artistico del festival, era d'accordo con i vertici della Rai (si sussurra di contrasti anche tra Presta e il suo assistito dalle uova d’oro, Checco Zalone)". Al momento nessuno dei diretti interessati ha commentato le indiscrezioni.

Lucio Presta è uno degli agenti dello spettacolo più noti. Tra i suoi personaggi figurano Marco Liorni, Ezio Greggio, Eleonora Daniele, Lorella Boccia, Giulio Golia, Giovanni Vernia e la moglie Paola Perego.