Amadeus irriconoscibile, la replica a Presta è pesantissima: "Pinocchio". L'ex manager risponde

L'intervista rilasciata da Lucio Presta al Giornale contenente tutti i dettagli sulla fine del suo rapporto professionale con Amadeus ha fatto parlare molto nei giorni scorsi e continua a far discutere. La versione dei fatti dell'ex agente dello showman che è in procinto di lasciare la Rai per approdare al Nove, non ha risparmiato particolari in merito alle frizioni che avrebbero causato un divorzio tra i più clamorosi del panorama televisivo, indicando sostanzialmente Amadeus come un irriconoscente: "La gratitudine è il sentimento della vigilia e la sindrome rancorosa del beneficiato è una sindrome ascrivibile ai nostri giorni e anche ai grandi personaggi", le parole di Presta a conclusione del suo lungo racconto.

Dal canto suo, Amadeus non ha proferito parola. A qualche ora dalla pubblicazione del dialogo tra Presta e la giornalista Hoara Borselli il conduttore si è fotografato allo stadio per la partita dell'Inter insieme al figlio Josè, mostrandosi assolutamente sereno. In seguito dal suo entourage sono trapelate indiscrezioni su un suo "fastidio" per certe specifiche affermazioni di Presta, ma nulla di più. Fino a oggi almeno, quando tra le storie Instagram di Amadeus è arrivata una frase che, benché non faccia alcun chiaro riferimento all'accaduto, proprio per i contenuti pare proprio riferita all'ex manager. "Chi mente a se stesso e presta ascolto alle proprie menzogne arriva al punto di non distinguere più la verità, né in se stesso, né intorno a sé" è la citazione scelta tratta da I Fratelli Karamazov di Fedor Dostoevskij, dove il rimando alla menzogna non sembra scritta solo come omaggio allo scrittore e filosofo russo, tantomeno una semplice coincidenza in un periodo segnato dal discusso contrasto. E anche la canzone della colonna sonora delle "Avventure di Pinocchio" di Luigi Comencini che fa da sottofondo alla frase va nella direzione di una frecciata diretta a Presta.

A stretto giro, ecco arrivare un post del diretto interessato: "Nella vita bisogna fare i fatti non le parole!" ha scritto il manager su X poco dopo la citazione di Amadeus. E chissà se il botta e risposta si fermerà qui...