Nuova svolta di Pier Silvio Berlusconi: chi potrebbe andare via e arrivare a Mediaset

Qualcosa starebbe bollendo in pentola. A Mediaset potrebbe cambiare molto, anzi moltissimo. Secondo Dagospia a settembre andrebbe in pensione Fedele Confalonieri, 84 anni. Il presidente di Mediaset è come un zio per Pier Silvio Berlusconi e questo addio avrebbe una serie di "ripercussioni a cascata sulle caselle finora governate da Confalonieri. Su tutte, Videonews", la testata guidata da Mauro Crippa, un fedelissimo di Confalonieri.

L'estremo rispetto per il presidente avrebbe impedito "finora" di smuovere alcune posizioni come quelle di "Nicola Porro, Paolo Del Debbio, e il direttore del Tg5, Clemente Mimun, che in questi anni, complici le sbandate di Confalonieri per Salvini prima, e per Meloni poi, hanno spadroneggiato a Cologno Monzese".

Un pensionamento che potrebbe cambiare molto il volto di Mediaset. Sempre Dagospia, parlando di cambi, rivela che ci sarebbe "molta agitazione" in Rai a causa di un "serratissimo corteggiamento di Pier Silvio Berlusconi nei confronti del 'golden boy' di Viale Mazzini, Amadeus". Ciò che darebbe maggior fastidio alla Rai sarebbe la "mancanza di riconoscenza" da parte di Pier Silvio: Rai avrebbe rinunciato a Barbara D'Urso per non fare uno sgarbo a Berlusconi...

Addio a Myrta Merlino e Bianca Berlinguer?

Per Silvio, dopo solo un anno, starebbe anche pensando di sostituire Myrta Merlino. Sarebbe, in caso di conferma, una vittoria per Barabra D'Urso, ma al momento si tratterebbe solo di un'indiscrezione. I dati Auditel non favorevoli di Merlino avrebbero portato Berlusconi a riflettere sulla possibilità di dare lo spazio di Pomeriggio 5 a Cesara Buonamici. Per questo sarebbe stata scelta, proprio da Berlusconi, come opinionista del Grande Fratello: era una sorta di test.

Diverse le sorti per Bianca Berlinguer che si sarebbe "ben accasata nel suo programma del martedì" con lo scrittore-alpinista che dispensa banalità da osteria.