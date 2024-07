Amadeus, non solo Corrida e Soliti Ignoti, anche un altro show. Di cosa si tratta

Amadeus è inarrestabile. L'ex conduttore della Rai (approdato ormai al Nove, del gruppo Warner Bros Discovery) è pronto per una stagione televisiva che si preannuncia a dir poco intensa. Come se non bastasse, oltre ai programmi già noti (I Soliti Ignoti, che prenderà il nome di Identity) e La Corrida, Amadeus è pronto per condurre e dirigere artisticamente un importante show televisivo con la musica protagonista.

Di cosa si tratta

Stando a quanto riportato da Dagospia, infatti, la musica sarà al centro di un nuovo show - in un'unica data - sul Nove. Nella fattispecie, il sito di Roberto d'Agostino scrive: "Sul Nove è cambiata la musica! non solo identity (fu soliti ignoti) e la corrida, amadeus sarà conduttore e direttore artistico di 'suzuki music party'. Un grande evento dall'Allianz cloud di Milano con dodici numeri uno della musica che canteranno un brano del loro repertorio e una nuova hit in anteprima". Quando? L'evento andrà in onda domenica 22 settembre. Chi saranno i cantanti protagonisti? Al momento, non è noto.

