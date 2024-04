Codacons indaga sulla Rai: "Vogliamo sapere le richieste fatte da Amadeus all'azienda"

Sul divorzio tra Amadeus e la Rai intervengono Codacons e Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi, che annunciano una istanza d'accesso alla tv di Stato "per capire i reali motivi del divorzio. Da giorni si leggono indiscrezioni circa possibili richieste di benefici personali per se e per i suoi familiari poste dal conduttore come condizione essenziale per rinnovare il contratto con la Rai - spiegano Codacons e Assourt Richieste oggi smentite da Amadeus, e talmente assurde che non crediamo possano essere reali".

Per conoscere "i veri motivi delle rottura tra le due parti presenteremo una istanza d'accesso alla Rai chiedendo gli atti relativi al contratto tra Amadeus e la rete e le richieste fatte dal conduttore all'azienda", proseguono le due associazioni. "Di certo l'addio del conduttore potrebbe rappresentare un danno sul fronte erariale, considerando sia gli incassi pubblicitari garantiti da Amadeus, sia la possibile perdita del programma 'I Soliti Ignoti', format che appartiene alla Rai già da prima della conduzione di Amadeus, aspetti su cui farebbe bene a pronunciarsi la Corte dei Conti", concludono le due associazioni.