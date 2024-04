"Dal pranzo con Insegno a Mogol come direttore artistico": le pressioni su Amadeus che lo hanno allontanato dalla Rai

Non è tutto oro quel che luccica. Questo potrebbe essere il modo di dire che meglio descrive la situazione che sembrava idilliaca, ma che così in realtà non sarebbe, tra Amadeus e la Rai. Il corteggiamento per far condurre al presentatore altri due anni del Festival e il no categorico di Ama potrebbero avere radici ben più profonde e non così sane.

Il Corriere della Sera parla di una "ferita profonda, uno strappo insanabile" che avrebbe portato il 61enne a scegliere di lasciare mamma Rai per Discovery, seguendo così le orme di Fabio Fazio. Il conduttore si aspettava un trattamento diverso visto il successo dei suoi programmi, tra cui ma non solo il Festival, e anche della raccolta pubblicitaria pari quasi a 100 milioni di euro.

"Amadeus chiedeva alla Rai autonomia e libertà, che significa che non vuole imposizioni sugli ospiti da chiamare nei suoi programmi, né vuole fare il giro di tutti gli studi Rai", scrive il Corriere che aggiunge anche che essere ospite di un programma dev'essere un piacere personale e non "un'imposizione aziendale" per tirare su gli ascolti di show in crisi.

Le frizioni prima di Sanremo

I problemi risalirebbero a prima dell'ultimo Festival di Sanremo. Amadeus avrebbe ricevuto pressioni per portare sul palco come concorrente dell'Ariston Povia, vicino alla Lega, come ospite Hoara Borselli, vicina a Fratelli d’Italia, e anche di avere come co-direttore artistico Mogol. "In mezzo anche una richiesta quasi fantozziana: un pranzo 'di cortesia' con Pino Insegno".

Tutto ciò avrebbe infastidito e non poco Amadeus, ma ad aggiungere il carico da novanta sarebbe stata anche la pressione che il conduttore avrebbe ricevuto subito dopo Sanremo per sapere cosa avrebbe fatto riguardo al rinnovare o meno il contratto con la Rai.

Intanto Fiorello ha dichiarato oggi, 12 aprile, da VivaRai2!, che Amadeus ha già deciso di passare a Discovery. Se le sue parole siano ironiche o meno non è chiaro e si sta creando ancora più interesse intorno a un probabile annuncio di Amadeus nelle prossime ore, o giorni. I margini di manovra non sarebbero molti ma dalla Rai sembrerebbe che "diplomazie" siano "al lavoro" per convincere Ama.

L'ultima speranza della Rai

La famosa comunicazione potrebbe, o dovrebbe, arrivare a inizio settimana prossima quando si terrà un incontro tra Amadeus e il direttore generale della Rai Giampaolo Rossi, dopo l'incontro avuto con l'ad Roberto Sergio.