Amadeus e Sanremo traslocano a Mediaset? Una fonte interna smentisce

Dalla fine di Sanremo si parla di un possibile cambio di rotta del Festival: addio Rai e benvenuta Mediaset. Un'indiscrezione che era sembrata molto più probabile dopo la notizia pubblicata da Dagospia riguardo a un "serratissimo corteggiamento di Pier Silvio Berlusconi nei confronti del 'golden boy' di Viale Mazzini, Amadeus". Questo corteggiamento starebbe creando anche dei malumori in Rai.

Inaspettatamente ecco che però una fonte interna di Mediaset rivela che nulla di tutto ciò sarebbe vero: "Nessuna trattativa con Amadeus e nessuna ipotesi di Sanremo targato Mediaset né presente né futura". Un netto "no" che va a smentire quanto in queste settimane è circolato. Pier Silvio Berlusconi, dunque, non avrebbe alcun interesse nel portare a Cologno Monzese il Festival della canzone italiana.