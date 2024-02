Amadeus rompe il silenzio sulla vittoria di Angelina Mango

Amadeus difende le sue scelte in merito al sistema di votazioni per Sanremo 2024. Il conduttore, che ha salutato l'Artiston a bordo di una carrozza bianca, ospite di Bruno Vespa a Cinque minuti ha dichiarato: "In questo momento credo che sia stata la soluzione giusta: se fai solo televoto tutte le sere, dopo la prima sera praticamente sai già chi ha vinto il festival. Non è facile ogni anno trovare una giuria equa, questa mi è piaciuta molto".

Il commento del conduttore riguarda la polemica sulla vittoria di Angelina Mango, il secondo classificato, Geolier, aveva ottenuto il 60% di voti ed è stato il giudizio della Sala stampa a ribaltare il risultato finale. "Nella classifica della sala stampa la prima sera - ha ricordato Amadeus - Geolier non era nella top five, evidentemente la stampa non lo vedeva sul podio, le radio invece secondo me si sono divise, il televoto invece era per Geolier".