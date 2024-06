Affari Tuoi, l'ultima puntata di Amadeus: la sorpresa del pubblico lo emoziona. Le foto e i video dietro le quinte

Giornata storica quella di ieri, sabato 1° giugno, per la carriera di Amadeus e pure per i fan del programma di Rai 1 Affari Tuoi che hanno assistito ai saluti finali del conduttore, dalla prossima stagione volto del canale Nove. Palpabile l'emozione dei presenti nello studio televisivo che hanno accolto il presentatore con un grande striscione con la scritta "Grazie Ama", tanti applausi e una standing ovation davanti alla quale è stata evidente la sorpresa di Amadeus.

La puntata è proseguita con la consueta gara che, tra frequenti rimandi alla conclusione del programma, alla fine ha fatto portare a casa ad Angela e al marito 50mila euro. Amadeus ha voluto ringraziare più volte tutti coloro che hanno preso parte al programma, "Ringrazio ogni persona presente in questo studio. Tutti i tecnici, il pubblico, la Rai, Endemol Shine Italy. Tutto il gruppo di lavoro, la redazione, trucco, parrucco e costumi. Tutti. Grazie, grazie, grazie", ha detto Ama nel corso di questa storica puntata che conclude un'esperienza a cui ha voluto dedicare un video con alcuni momenti trascorsi dietro le quinte del programma con tutto il suo staff. E proprio com'era stato anticipato nei giorni scorsi, non c'è stato nessun dirigente Rai nei saluti finali, segno che tra le parti non ci sia stato un arrivederci sereno.

A partire dalla prossima stagione al suo posto dovrebbe esserci Stefano De Martino e certamente sarà tutta un'altra storia, tutta un'altra pagina da scrivere. Intanto i social in queste ore sono una raccolta di pensieri per il conduttore, salutato con stima e affetto dagli utenti che già sentono la sua mancanza.

Di seguito i video e le foto di Amadeus e i post su X

