È morta Daniela Romano, storica ballerina della prima versione di Amici

È morta Daniela Romano, storica ballerina della prima versione del talent Amici allora chiamato Saranno Famosi, vinta nel 2002 da Dennis Fantina. La donna aveva 40 anni e da tempo conviveva con una malattia. Il cantante, ex collega di Daniela, è tra coloro che in queste ore la stanno ricordando sui social: da parte sua, un video che ricorda alcuni momenti insieme di quell'esperienza e il pensiero "Ciao Daniela, fai buon viaggio".

Daniela Romano era nata a Napoli nel 1983 e a Saranno Famosi raccontava di volersi specializzare sia nel ballo che nella recitazione e nel canto. Nel corso del programma la concorrente si avvicinò sentimentalmente a Paolo Idolo che le ha dedicato un toccante un post: "Hai fatto parte della mia vita in un modo speciale, oserei definire unico. Ti porterò sempre nel mio cuore", si legge a corredo di un'immagine che li ricorda insieme nel programma. Un dolore che anche Mirna Brancotti, come lei concorrente di Saranno Famosi, ha espresso su Facebook: "Si stringe lo stomaco, si stringe il cuore… ci stringiamo noi in un forte abbraccio di dolore", scrive allegando una foto che le ricorda insieme: "La Vita a volte è davvero crudele". E ancora: "Sarai sempre nel mio cuore amica mia", il pensero per Daniela scritto dal coreografo Stefano Veronese che, a un utente che gli ha chiesto le cause della prematura scomparsa, ha risposto facendo riferimento a "una brutta malattia".